İstanbullu İsak’ın Türkiye tutkusu

İstanbul’da doğan, Mango markasının kurucusu İsak Andiç Ermay yaşamını yitirdi. Türk vatandaşlığını bırakmayan Ermay’ın hayatı Türkiye anılarıyla dolu.

Dünyaca ünlü moda markası Mango’nun kurucusu 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay, İspanya’nın Barcelona kenti yakınlarındaki Montserrat dağlık alanında yapılan gezi sırasında geçirdiği kazada yaklaşık 100 metreden düşerek yaşamını yitirdi. Türkiye’den hiçbir zaman vazgeçmeyen, bulgurunu, köftesini, badem ezmesini Türkiye’den getirten Ermay, 2009’da Hürriyet’e verdiği röportajında, “Köklerim Türkiye’de, tabii ki kendimi Türk hissediyorum…” sözleri ile Türkiye’ye olan sevgisini ve bağını anlatmıştı. Ailecek Türk vatandaşlığını bırakmayan ve yılda birkaç kez Türkiye’ye gelen İsak Andiç Ermay röportajında, Türkiye ve İstanbul sevgisine ilişkin şunları söylemişti:

-Birisi “Nerelisiniz?” diye sorunca ne diyorsunuz?

“İstanbulluyum ama Barcelona’da yaşıyorum” diyorum.

-Kendinizi gerçekten Türk hissediyor musunuz, yoksa bizim hoşumuza gitsin diye mi öyle söylüyorsunuz!

“Olur mu? Ben Türkiye’de doğdum, köklerim Türkiye’de, tabii ki kendimi Türk hissediyorum. Ama İspanyol da hissediyorum, çünkü hayatımın büyük bir kısmı burada geçti. Yine de, ne zaman Atatürk Havalimanı’na insem, ‘Oh’ diyorum, ‘Geldim…’ ”

-Kaç yaşına kadar Türkiye’de yaşadınız?

“14”

-İspanya’ya göç etmenizin sebebi?

“Çünkü babam işsiz kaldı… Macaristan’dan ampul, şalter gibi elektrik teçhizatı ithal ediyordu. Yerli malını korumak için, bir gecede kanun çıkardılar ve babamın yaptığı türden ithalatı durdurdular. O da şansını İspanya’da denemeye karar verdi.”

-İstanbul sizin için ne ifade ediyor?

“Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Özlüyorum İstanbul’u, o yüzden de her sene, İspanya’dan siyasetçileri ya da La Vanguardia, El Pais gibi gazetelerin sahiplerini alıp İstanbul’a geliyorum. Çırağan’a götürüyorum, yelkenli kiralıyorum Boğaz’ı gezdiriyorum. Müthiş etkileniyorlar. Türkiye’ye bakış açıları değişiyor. Bir de tabii, benim geçmişim orası, o kokular, o renkler, o yemekler. Bayılıyorum. Özellikle yemeklere…”

-Türkiye’den bulgur-mulgur getirdiğiniz doğru mu?

“A tabii. Sadece bulgur değil. Beyti’den köfte alırız. Saray’dan Tavuk göğsü, sonra badem ezmesi…

-Ne zaman Türkçe konuşuyorsunuz?

“Abimle gizli bir şey konuşacaksak mesela, bir toplantıda… Annemle ve abimle zaten genellikle Türkçe konuşuyorum.”

‘NAZAR BONCUKLARI TÜRKİYE’DEN’

-93 ülkede 1300’ün üzerinde mağaza. Bütün bu Mango mağazalarında nazar boncuğu bulunduğu doğru mu?

“Evet. Annem nazara inanıyor, onun isteği, ben de kırmadım. Bütün nazar boncukları da Türkiye’den gidiyor.”

-Mango ismini nasıl buldunuz?

“83’te Filipinler’de tatildeydim. Sabahları meyve yerim, o seyahatte ilk defa “mango” yedim, çok da hoşuma gitti. Geri dönünce, “Mango’yu deneyin” dedim. Kolay söyleniyor. Tabii başlarken, 93 ülkeye büyüyeceğimizi düşünmemiştim.”

YÜRÜYÜŞTE AYAĞI KAYDI

İsak Andiç Ermay’ın yaşamını yitirdiği kaza, Barcelona yakınlarındaki Montserrat dağlık bölgesinde akrabalarıyla yürüyüş yaptığı sırada meydana geldi. Ermay’ın yamaçta ayağının kaydığı ve 100 metre düştüğü açıklandı.

İSPANYA’NIN EN ZENGİN 5’İNCİ İNSANI

İsak Andiç Ermay, 1953’te İstanbul’da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Manuel Andiç Ermay, İstanbullu ampul, şalter gibi elektrik teçhizatı ithalatçısıydı. İstanbul’da Tarhan Koleji’nde okudu. American High School’u bitiren Ermay, işletme okumaya heveslendi ancak yarıda bırakarak iş hayatına atıldı.

ŞİLE BEZİYLE BAŞLADI

Türkiye’den aldıkları Şile bezlerini işlemeli gömlekler yapıyor ve bunları satıyorlardı. 1983’te Filipinler’de tatildeyken, ilk defa yediği mangodan etkilenen Ermay, 1984’te “Mango” mağazalarını kurdu. 1992’de ilk yurtdışı mağazasını açtı. Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde İsak Andiç Ermay, yaklaşık 4,5 milyar Euroluk servetiyle İspanya’nın en zengin 5’inci iş insanı olarak gösterildi.

Hürriyet Gazetesi