İstanbul’da ilham İspanya’da veda! 71 yaşında hayatını kaybetti

Pelin Aykın – Avrupa’nın en büyük moda gruplarından Mango’nun kurucusu İsak Andiç, cumartesi günü İspanya, Katalonya’daki Montserrat Dağı’nda gezi sırasında uçurumdan düşerek 71 yaşında öldü. Andiç’in 150 metre yüksekten düşmesine tanık olan oğlu Jonathan, babasını kurtarmak istedi ama yapamadı. Mango markasının kurucusu İstanbullu İsak Andiç, İspanya’da uçurumdan düşerek vefat etti. Oğlunun ölümüne tanık olduğu Andiç, İstanbul ilhamıyla gittiği İspanya’da modaya yön vermişti.

İstanbul’da doğup büyüyen ve 16 yaşındayken ailesiyle Katalonya’ya göç eden Andiç’in hayatı ilham vericiydi. İstanbul’da 1953’te Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Andiç, vizyonuyla moda algısını değiştirdi.

TÜRKİYE’NİN RUHU

Andiç, 1968’te elektrik teçhizatı ithalatçısı olan babasının işsiz kalması nedeniyle ailesiyle İspanya’ya göç etti. İlk olarak ağabeyi Nahman ile Türkiye’de üretilen el işlemeli tişörtleri sattı. 17 yaşındayken bit pazarında satış yaptı. İlk mağazalarını 1979’da açtı. 1984’te markalarının adını Mango yapan Andiç, Türkiye’deki ilk mağazasını 1996’da İstanbul’da açtı. Mango 2 bin 743 mağazaya sahip uluslararası bir marka olurken İspanya’nın El Pais gazetesi “Her şey Türkiye’den gelen İsak Andiç’in girişimci ruhuyla başladı” diye yazdı.

4.5 MİLYAR EUROLUK SERVET

Modanın yanı sıra İspanyol bankası Banco Sabadell’de hissesi bulunan, sanata katkılarıyla takdir toplayan İsak Andiç’in tahmini servetinin 4.5 milyar euro (165 milyar TL) olduğu belirtildi. İspanya’nın beşinci büyük zengini yatırımcının yerine oğlu Jonathan Andiç’in işlerinin başına geçmesi bekleniyor.

BAŞBAKANDAN TAZİYE

İspanya’da siyaset ve iş dünyası, Andiç’in ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Andiç’in “çalışmasını ve iş vizyonunu” övdü. Katalan bölgesel hükümetinin başkanı Salvador Illa ise milyarderin Katalonya’nın imajına katkıda bulunduğunu söyledi.

Milliyet Gazetesi