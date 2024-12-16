İsrail Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletme planını onayladı.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki yerleşimleri genişletme planını onayladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Esad yönetiminin İslamcı militan grup Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) tarafından devrilmesinden sonra İsrail’in Suriye sınırında “yeni bir cephe” açıldığı için bu adımın gerekli olduğunu savundu.

İsrail 1967 Altı Gün Savaşı sırasında ele geçirdiği ve uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak işgal ettiğin Golan Tepeleri’nin nüfusunu iki katına çıkarmayı planlıyor.

İsrail güçleri, Esad’ın gidişini izleyen günlerde, yönetimin değişmesinin ateşkes düzenlemelerinin “çökmesi” anlamına geldiğini söyleyerek, Golan Tepeleri’ni Suriye’den ayıran tampon bölgeye girmişti.

İsrail demografik büyümeyi teşvik planına 40 milyon şekel (yaklaşık 11,2 milyon dolar) ayırıcağını belirtti.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan ve Irak kararı kınadı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail’in kararını “şiddetle kınadığını” belirten bir açıklama yayımladı; açıklamada “Söz konusu karar, İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır” denildi.

Açıklamada, bu adımın İsrail ordusunun Golan Tepeleri’ne girmesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, “son derece kaygı verici” bulunduğu belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“İsrail’in devam eden eylemleri, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.

“Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır.”

İsrail ile 2020’de ilişkilerini normalleştiren BAE’den yapılan açıklamada, “Bu karar işgali genişletme yönünde bilinçli bir çaba olup uluslararası hukuka aykırıdır” denildi.

Diğer ülkelerden yapılan açıklamalarda da bu adımın Suriye’de istikrar oluşturma girişimlerine zarar verebileceği kaydedildi.

Netanyahu ise Pazar akşamı yaptığı açıklamada İsrail’in “Suriye ile bir çatışma arayışında olmadığını” söyledi.

Golan Tepeleri’nde 30’dan fazla İsrail yerleşimi bulunuyor ve bu yerleşimlerde yaklaşık 20.000 kişi yaşıyor. Bu yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor, ancak İsrail buna itiraz ediyor.

Yerleşimciler, çoğunluğunu Dürzi Arapların oluşturduğu yaklaşık 20.000 Suriyeliyle birlikte yaşıyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 8 Aralık’tan bu yana Suriye’de 450’den fazla İsrail hava saldırısı bildirdi. Bunlardan 75’i Cumartesi akşamından bu yana gerçekleşti.

Suriye’nin büyük bölümümde kontrolü elinde tutan HTŞ lideri Eş-Şera (Golani), saldırıların “kırmızı çizgiyi aştığını” ve bölgede gerginliği tırmandırma riski taşıdığını söyledi. Ancak Suriye’nin herhangi bir komşu devletle çatışma niyetinde olmadığını belirtti.

(Ajanslar, BBC Türkçe)

Agos