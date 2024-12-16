Hindistan, Azerbaycan’a silah satmayı reddetti: ThePrint

Hindistan merkezli dijital haber platformu The Print’in edindiği bilgilere göre, Azerbaycan üçüncü bir ülke aracılığıyla Yeni Delhi’den silah almak istediğini bildirmiş.

Haber kaynağına göre, Yeni Delhi Azerbaycan’a, Hindistan’ın kendi ikili ilişkilerini ve önceliklerini kendisinin belirleyeceğini ve başka bir ülkenin aracı olmasını istemediğini anlatmış.

Hindistan, Bakü’nün talebini reddetmiş.

Hatırlanacağı üzere, 44 günlük savaştan sonra Ermenistan, Hindistan’dan silah, mühimmat ve askeri teçhizat satın almıştı. Bir dizi anlaşma halen devam etmekte.

ERMENİ HABER AJANSI