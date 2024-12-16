Eski Alman Milletvekilleri “Azerbaycan Davası” nedeniyle yargılanacak

Almanya’daki Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) muhalefet partisinden iki eski Bundestag üyesi, “Azerbaycan davası” olarak adlandırılan yolsuzluk iddiaları nedeniyle Münih Yüksek Bölge Mahkemesi’nde yargılanacak. Bu bilgi, mahkeme sözcüsü tarafından paylaşıldı.

Sanıklar Axel Fischer ve Eduard Lintner, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Azerbaycan lehine kararların alınmasını sağlamakla suçlanıyor. Fischer, rüşvet almakla, Lintner ise yetkililere rüşvet vermekle itham ediliyor. Her iki isim de suçlamaları reddediyor.

Soruşturma, Eduard Lintner’in 2010’dan itibaren görev yaptığı AKPM kapsamında, 2016 yılında 19 paravan şirket aracılığıyla birkaç milyon euro aldığını iddia ediyor. Bu paranın bir kısmını diğer milletvekillerine aktararak gerekli kararların alınmasını sağladığı düşünülüyor. Axel Fischer’in ise 2010’dan itibaren görev yaptığı AKPM’de Azerbaycan lehine konuşmalar yaptığı ve gizli belgeleri paylaştığı, karşılığında 21.800 euro rüşvet aldığı öne sürülüyor.

Lintner, suçlamaları “tamamen saçmalık” olarak nitelendirerek reddetti. Parlamentodaki görev süresinin ardından, uluslararası hukuka göre Azerbaycan’a ait olan Dağlık Karabağ’ın tanınması için lobi faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi. Bu çerçevede, Bakü yönetiminin şirketlerine ödeme yaptığını kabul eden Lintner, bu paraları diğer milletvekillerine aktardığı iddiasını ise reddetti. Axel Fischer de suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dava, Avrupa’daki siyasi kurumlarda yolsuzluk iddialarını ve yabancı aktörlerin etkisini aydınlatmayı amaçlıyor.

ERMENİ HABER AJANSI