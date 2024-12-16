Beko’nun İtalya’da 2 bin kişiyi işten çıkarma planına karşı hükümet devreye girdi

Beko’nun, İtalya’da yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkarma planı nedeniyle tepkiler yükselirken, hükümet de devreye girdi.

Artı Gerçek – İtalya’da Cassinetta, Melano, Comunanza ve Siena’daki Beko tesislerinde yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor. Şirket geçen ay, fabrikaların bir kısmını 2025 sonuna kadar kapama ve personel azaltma planını açıkladı. Toplam çalışanın yüzde 40’ına denk gelen 1935 kişinin işten çıkarılması planlanıyor.

Melano’daki tesiste üretim kapasitesinin düşürülmesiyle bugünden itibaren 520 işçi çalışma saatlerinin ve maaşlarının düşürülmesiyle karşı karşıya.

Haber sitesi Il Post, Beko’nun İngiltere ve Polonya’da da fabrika kapatma kararı aldığını hatırlatarak şirketin üretimi daha ucuz olan Türkiye, Mısır ve Romanya’ya kaydırmak istediğini yazdı.

BAKANLIK DEVREDE

İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, Beko Europe yetkilileri, sendika temsilcileri ve yerel yöneticilerle 20 Kasım’da bir toplantı yaparak krize çözüm bulmaya çalıştı.

Bu görüşmede uzlaşma sağlanamazken Bakanlık Müsteşarı Fausta Bergamotto “Şirketin sunduğu planı kabul edemeyiz” dedi ve ülkenin çıkarlarını ve istihdamı korumak için mümkün olan her yola başvuracaklarını söyledi.

Beko işçilerinin protestoları, sendikaların grev kararı haftalardır ülke gündeminde, haber bültenleri ve tartışma programlarının konu başlıkları arasında.

PAPA DA ÇAĞRIDA BULUNDU

Bir grup işçi, 7 Aralık’ta Papa Francesco ile Vatikan’da görüştü. Papa ertesi gün Pazar duasından sonra yaptığı konuşmada Beko işçilerine destek vererek “Çalışma hakkı onur hakkıdır” dedi ve “ekonomik nedenlerden dolayı işlerinin ellerinden alınmaması” çağrısı yaptı.

İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı son olarak 10 Aralık’ta şirket yetkilileri ve bir işçi heyetiyle yeniden bir Beko Yuvarlak Masa Toplantısı düzenledi.

Bu görüşme sonrası Bakan Adolfo Urso şirkete, ‘üretim ve istihdam açısından güçlü ve sürdürülebilir yeni bir endüstriyel plan’ hazırlaması çağrısı yaptı. Urso, aksi halde İtalyan Golden Power (Altın Güç) yasasının kendilerine verdiği yetkiyle yaptırım ve önleyici tedbirler alacakları uyarısı yaptı.

YAPTIRIMLAR GELEBİLİR

İtalya’da 2012’de getirilen ve 2023’te güncellenen Golden Power yasası, stratejik sektörlerde ulusal çıkarların korunmasına yönelik acil önlemler alma konusunda hükümete yetki veriyor.

Bakanlık, şirkete yeni bir plan hazırlaması için gelecek aya kadar süre verdi. İtalya basını, bakanlığın yaptırımlar ya da Whirlpool’un satışının iptali gibi seçenekleri değerlendirdiğini belirtiyor. (KAYNAK)

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