AEB Bakanı: “Barış Kavşağı” projesi, AEB üye ülkeleri için büyük önem taşıyor

“Barış Kavşağı” projesi, Ermenistan ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleri için stratejik bir öneme sahiptir. Bu proje, Ermenistan’ın komşu ülkelerle olan demiryolu ve kara yolu bağlantılarının güçlendirilmesine odaklanmakta ve bölgede ekonomik entegrasyonu desteklemektedir.

Moskova’da bir görüşmede, Avrasya Ekonomik Komisyonu Enerji ve Altyapı Bakanı Arzbek Kozhoshev, projenin AEB’in ulaştırma altyapısındaki rolüne dikkat çekti. Kozhoshev, “Barış Kavşağı” projesinin, “Kuzey-Güney” uluslararası ulaşım koridoruyla entegrasyon sayesinde, bölgenin güvenilir ve istikrarlı bir ulaşım ağına sahip olmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu bağlamda, projenin temel hedeflerinden biri, “Kuzey-Güney” ulaşım koridorunun Ermenistan topraklarından geçen kısmının kapasitesini artırmak ve komşu ülkelerle bağlantıları daha da güçlendirmektir. Bakan, bu altyapı gelişiminin hem Ermenistan’ın hem de AEB üye ülkelerinin ekonomik çıkarları için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulamıştır.

“Barış Kavşağı” projesinin, bölge ülkeleri arasında daha güçlü bir iş birliği ve ekonomik kalkınmayı teşvik edeceği düşünülmektedir.

ERMENİ HABER AJANSI