5’inci Küresel Soykırım Suçu Karşıtı Forum katılımcıları Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

12-13 Aralık tarihlerinde Yerevan’da düzenlenen ve “Soykırım ve Diğer Toplu Suçlara Karşı Erken Uyarı ve Erken Müdahale için Uluslararası Mekanizmaların Etkinliğini Güçlendirme” temasıyla gerçekleştirilen 5’inci Küresel Soykırım Suçu Karşıtı Forum katılımcıları, 13 Aralık’ta Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.

Konuklar, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Müdürü Edita Gzoyan tarafından karşılandı.

Gzoyan, katılımcılara anıtın tarihini anlatarak, anıtın oluşum süreci hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Tsitsernakaberd alanında Azerbaycan hükümeti tarafından geçen yüzyılın sonunda Sumgait, Kirovabad (Gandzak) ve Bakü’de düzenlenen katliamlarda hayatını kaybeden Ermenilerin anısına yerleştirilen üç haçkar ve Anıt önünde defnedilen beş Artsakh Savaşı özgürlük savaşçısının hikayelerine değinerek, bu olaylarla Ermeni Soykırımı arasındaki bağlantıyı vurguladı.

Forum katılımcıları, ebedi ateşin önüne çiçekler bırakarak masum Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Edita Gzoyan, konukları Hatıra Duvarı’na da götürdü. Bu duvarın arkasında, özel bölmelerde, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Türk hükümeti tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı ve toplu katliamlara karşı protestolarını dile getiren yabancı devlet adamları, politikacılar, aydınlar ve misyonerlerin mezarlarından alınan topraklarla doldurulmuş küçük kavanozlar yer alıyor.

Forum katılımcıları, özellikle 1919-1921 İstanbul duruşmaları ve Ermeni Soykırımı’nın uluslararası hukuktaki rolüyle ilgilendiler.

Forum katılımcıları ayrıca Ermeni Soykırımı Müzesi’ni ziyaret ederek kalıcı ve geçici sergileri incelediler.

ERMENİ HABER AJANSI