Lübnan Başbakanı Mikati’den ülkedeki Suriyeli mültecilere ‘evinize dönün’ çağrısı: ‘Kaynak yetersiz’

Halihazırda iki milyon Suriyeli mültecinin yaşadığı 5,8 milyon nüfuslu Lübnan, kişi başına en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Beşar Esad’ın geçtiğimiz günlerde muhalif gruplar tarafından devrilmesinin ardından ülkesindeki Suriyeli mültecilere evlerine dönmeleri için çağrıda bulundu.

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen İtalya’nın Kardeşleri Artreju Festivali’nde konuşan Mikati, 5,8 milyonluk nüfusun üçte birinin Suriye’den kaçan insanlardan oluştuğunu ve Lübnan’ın kişi başına en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirtti.

Mikati, “Kaynaklarımız üzerindeki baskı büyük oldu, mevcut ekonomik sorunları daha da kötüleştirdi ve iş ve hizmetler için şiddetli bir rekabet yarattı,” dedi.

“Bugün ve Suriye’deki siyasi dönüşümün ardından, bu soruna en iyi çözüm Suriyelilerin anavatanlarına geri dönmesidir.”

Lübnan Başbakanı Necip Mikati (solda), Papa Francis ile özel bir görüşme için St. Damaso avlusunda, 13 Aralık 2024. Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Lübnan’daki yetkililer, ülkede yaklaşık iki milyon Suriyelinin yaşadığını, 800.000’den fazlasının da Birleşmiş Milletler’e (BM) kayıtlı olduğunu belirtiyor.

Çok sayıda kişi 2011’de Arap Baharı’nın bir parçası olan hükümet karşıtı protestoların acımasızca bastırılmasının ardından başlayan iç savaştan sonra Suriye’den kaçtı.

Mikati’nin açıklamaları, Avrupa’daki ülkelerin Suriyeli mülteci nüfuslarıyla ne yapacaklarını tartışmaya başladıkları bir dönemde geldi.

Aralarında Belçika, Danimarka, Almanya ve Çek Cumhuriyeti’nin de bulunduğu bazı ülkeler Suriyeliler tarafından yapılan iltica başvurularını işleme koymayı durdurdu.

Ancak hepsi de mültecileri Suriye’ye geri göndermeyi düşünmek için çok erken olduğu konusunda hemfikir.

Avrupa Komisyonu şu anda “Suriye’ye güvenli, gönüllü ve onurlu bir geri dönüş için gerekli koşulların oluşmadığını” belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser “Suriye’nin şu anda nereye gittiğini görmek için birkaç gün daha beklememiz gerekiyor,” dedi.

“Durum nedir? Azınlıkların korunması ne olacak? Halkın korunması ne olacak? Ve tabii ki geri dönüşler de söz konusu olabilir.”

Bu hafta başında Avusturya hükümeti, ülkedeki Suriyeli mültecilere Suriye’ye geri dönmeleri için 1.000 euro ‘geri dönüş ikramiyesi’ vereceğini açıklamıştı.

Muhafazakar Şansölye Karl Nehammer, X’te İngilizce ve Almanca olarak yayınlanan açıklamasında, “Ülkenin yeniden inşa edilebilmesi için vatandaşlarına ihtiyacı var,” dedi.

Nehammer’in duyurusu, Şansölye Angela Merkel’in eski Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın bir televizyon röportajında benzer bir fikir ortaya attığı hafta yapıldı.

Spahn, “Alman hükümeti ‘Suriye’ye geri dönmek isteyenler için uçak kiralayacağız ve onlara (yeni bir hayata) başlamaları için 1.000 euro vereceğiz’ derse ne olur?” diye sordu.

Lübnan’da İsrail hava saldırılarının açtığı bir kraterden yürüyerek Suriye’ye geçenler, 5 Ekim 2024. Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

2015’te çoğu Suriye’deki iç savaştan kaçan bir milyondan fazla mültecinin Avrupa’ya akın etmesi, AB’nin en büyük siyasi krizlerinden birine yol açmış, ülkeler, mültecilere kimin ev sahipliği yapması gerektiği ve diğer ülkelerin yardım etmeye zorlanıp zorlanmayacağı konusunda tartışmaya başlamıştı. Bu gerginlikler bugün bile devam ediyor.

AB’nin sığınma ajansına göre, bu yıl eylül ayına kadar yaklaşık 14.000 Suriyeli Avrupa’da uluslararası koruma için başvuruda bulundu.

Geçen yılın tamamında yaklaşık 183.000 Suriyeli sığınma başvurusunda bulunmuştu. Ortalama olarak her üç başvurudan biri kabul ediliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, uluslararası koruma talep eden Suriyelilere yönelik muamelede “sabır ve ihtiyat” çağrısında bulundu.

BM’ye genel olarak, Suriyeli mülteciler konusunda atılacak adımların, Suriye’nin yeni yönetiminin kanun ve düzene saygı göstermeye hazır olup olmadığına bağlı olduğu görüşü hakim.

Euronews