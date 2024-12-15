İstanbul’da doğup büyümüştü: Tekstil devi Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay, dağ gezisinde öldü

Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da doğan ve babasının işsiz kalması sonrası 1968’de İspanya’ya göç edip Mango’yu kuran İsak Andiç Ermay, bir dağ gezisinde düşerek öldü. İspanya Başbakanı Sanchez, Ermay’ın ailesine başsağlığı diledi.

Artı Gerçek – Dünyaca Ünlü İspanyol tekstil devi Mango’nun kurucusu olan milyarder iş insanı İsak Andiç Ermay, Katalonya Bölgesi’nde bulunan Montserrat Dağı’na ailesi ile birlikte gerçekleştirdiği bir gezi sırasında düşerek 71 yaşında öldü. Ermay’ın, Barselona’daki dağda mağaraları gezdikleri sırada öldüğü açıklandı.

İspanyol medyası, 71 yaşındaki milyarderin 150 metre yüksekten düştüğünü ve özel dağcılar ile helikopterlerin katıldığı büyük çaplı bir kurtarma operasyon sonrasında öldüğünün tespit edildiğini yazdı. Olay esnasında Andiç’in yanında oğlunun ve başka aile üyelerinin bulunduğu belirtildi.

Katalonya Hükümeti Başkanı Salvador Illa Roca, Andiç Ermay’ın vefatını duyurduğu paylaşımında derin üzüntü içinde olduğunu belirtti. Roca, Ermay’ı “Katalonya’yı büyütmeye ve dünyaya tanıtmaya katkıda bulunan, kendini adamış bir iş insanı” olarak niteledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de aileye başsağlığı dileyerek Andic’in “moda dünyasında bir dünya lideri” olduğunu söyledi.

İSAK ANDİÇ ERMAY KİMDİR?

1953 yılında İstanbul’da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak doğan Ermay, ilkokulu Tarhan Koleji’nde, ortaokulu Robert Kolej’de okumdu. 14 yaşında olduğu 1968 yılında, babasının işsiz kalması sebebiyle ailesiyle birlikte Barselona’ya göç etti. İspanya’da kardeşi Nahman ile işlemeli tişörtler ve takunyalar yapmaya başladı. İkilinin 1984 yılında kurduğu ve Ermay’ın ismini Filipinler’de yediği meyveden aldığı şirket, kısa sürede büyüdü. Mango’nun bugün 120 ülkede yaklaşık 3 bin mağazası bulunuyor. Şirket, bir yandan da ana rakibi Zara ile birlikte sürdürülebilir giyim konusunda eleştirilerin de hedefinde. Forbes’a göre, Andic’in serveti 4.5 milyar doları buluyordu. (DIŞ HABERLER)

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