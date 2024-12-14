Sadece İzmir’in değil dünyanın en bilinen köyünde gizemli bir kilise | Sembolleriyle gizli sırları kalbinde saklıyor

Şirince Köyü’nün simgelerinden biri olan Ayasosti (St. Demetrius) Kilisesi, geçmişin izlerini taşıyan freskleri ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

İrem Buse Kırkkayalı / EGE TELGRAF- İzmir‘in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Şirince Köyü, sadece kendine has mimarisi ve büyüleyici manzarasıyla değil, aynı zamanda Ayasosti (St. Demetrius) Kilisesi gibi geçmişin izlerini taşıyan önemli yapılarıyla da dikkat çekiyor.

AYASOSTİ KİLİSESİ’NİN TARİHİ DOKUSU

Şirince’nin tepe kısmında yer alan Ayasosti Kilisesi, köyün simgelerinden biri olmasının yanı sıra, tarihi açısından da büyük bir öneme sahip. Kilise, Kurtuluş Savaşı sonrasında camiye dönüştürülmüş olsa da her köşesinde eskiye ait izler barındırıyor. Fresklerle süslü duvarları ve mimarisi, bu gizemli yapıyı daha da etkileyici kılıyor.

FRESKLERDE GİZLİ SIRLAR

Kilisenin iç duvarlarında yer alan freskler, tarihçilerin ilgisini çeken unsurlar arasında. Zamanla kaybolmaya yüz tutmuş olan bazı detaylar, fresklerdeki semboller aracılığıyla hala gizemini koruyor. Hangi sırların saklandığı, belki de sadece zamanın elinden geçmeden önce ortaya çıkabilir, ancak bu freskler, geçmişin birer parçası olarak Ayasosti Kilisesi’nde yaşamaya devam ediyor.

ZİYARETÇİLER İÇİN BİR CENNET

Ayasosti Kilisesi, 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık ve giriş ücretsiz. Şirince’nin girişinden kısa bir yürüyüşle ulaşabileceğiniz bu kilise, hem tarih hem de kültür severler için mutlaka görülmesi gereken bir nokta. Ziyaretçiler, tarihi atmosferin tadını çıkarırken, bir yandan da büyüleyici freskleri keşfederek geçmişe doğru bir yolculuğa çıkabilir. Şirince’nin tepe noktasında yer alan Ayasosti (St. Demetrius) Kilisesi, tarihiyle, mimarisiyle ve içindeki fresklerle büyük bir öneme sahiptir. Gözlerinizin önünde adeta tarih canlanırken, her adımda geçmişin gizemli izlerini takip edebilirsiniz. Eğer İzmir’e yolunuz düşerse, bu eşsiz yapıyı listenize eklemeyi unutmayın!

Kaynak: Haber Merkezi

https://www.egetelgraf.com/sadece-izmirin-degil-dunyanin-en-bilinen-koyunde-gizemli-bir-kilise-sembolleriyle-gizli-sirlari-kalbinde-sakliyor