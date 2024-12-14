Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu: Amerika ve Avrupa kötü bir durumda, Türkiye çok daha kötü durumda

Şişli Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen “İstanbul’da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli’den Ataşehir’e Konferansı” ekonominin ve siyasetin önemli isimlerini bir araya getirdi. Konferansta konuşan Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu dünyada önümüzdeki yılları en iyi özetleyecek kelimenin belirsizlik olduğunu aktardı. Verimlilik sorununa işaret eden Acemoğlu, “Amerika ve Avrupa kötü bir durumda. Türkiye çok daha kötü durumda” dedi.

Şişli Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli’den Ataşehir’e Konferansı”, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Konferans Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Konferansın konuşmacıları arasında Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu’nun yanı sıra ekonomi dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından önemli isimler katıldı.

“Yaşadığımız şehri geleceğe hazırlamak hedefindeyiz”

Burada konuşan Ekrem İmamoğlu İstanbul’un Türkiye ve dünya ölçeğindeki ekonomik büyüklüğünü anlatan çarpıcı rakamlar paylaşarak, özetle şunları söyledi:

“Yüzyıllar boyu dünyanın önde gelen ticaret, eğitim ve inovasyon merkezlerinden birisi olmayı başaran İstanbul, son yıllarda oluşan fırsatları kaçırmamak adına, hızlı bir yapısal dönüşüm yaşamakta ve çok yönlü uluslararası ağları, İstanbul’umuzu belki de göbeğine, merkezine oturtacak şekilde, modern bir kent ekonomisini bu şehirde var etme konusunda güçlü adımları atmaktadır. Bilgi temelini ve yüksek katma değer üreten sektörlerdeki kümelenmelerde dahi, onlar da dahil olmak üzere, birçok yenilikçi sektör sayesinde kent ekonomisi, girişimciler ve yatırımcılar için oldukça cazip olan bir altyapıya sahip bir çeşitliliğe sahip. İstanbul, yüksek katma değer üreten yenilikçi ve yaratıcı ekonomisiyle, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundadır, olmak zorundadır. Olduğu ortamdan ve konumdan da henüz elbette ki tatmin olmuş değiliz, memnun değiliz. Daha üst seviyeleri yakalamak zorundayız.”

“Ücretler büyümediği için gelir dağılımı daha bozuluyor”

Prof. Dr. Daron Acemoğlu ise “Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri” başlıklı özel oturumda, gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun sorularını yanıtladı. Acemoğlu, konuşmasında Türkiye ve dünya ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Acemoğlu, dünyada önümüzdeki seneleri en iyi özetleyecek kelimenin belirsizlik olduğunu aktardı.

Acemoğlu, “Belirsiz bir dünya bekliyor. Çünkü hem jeopolitik açıdan hem enflasyon açısından olsun hem de daha önemlisi yapısal değişimlerin ortasındayız. Bunların bazıları fırsat yaratıyor, bazıları daha değişik bir olanaklar sağlıyor. Ama aynı zamanda belirsizliği artırıyor. Bunların en başında verimlilik problemi var. Amerika ve Avrupa kötü bir durumda. Türkiye çok daha kötü durumda. Son 15 sene ama daha da uzun bakarsanız 25-30 yıl içinde bu ekonomilerin üretkenliği düşük. Ürettikleri eski hızında değil. Daha eşitsiz bir dünya yaratıyor. Ücretler büyümüyor. Ücretler büyümediği için gelir dağılımı daha bozuluyor. Bunların hepsi verimlilik ve üretkenlik problemleriyle ilgili” değerlendirmesinde bulundu.

T24