İstanbul’da yılda bir kez ziyarete açılıyor: 3 yıldır buraya gelmeyi bekliyordum

Fener’de Patrikhanenin arkasında yer alan okulun müdürü Dimitri Zatos, AA muhabirine, düzenledikleri geleneksel yılbaşı kermesi dolayısıyla ziyaretçilere kapılarını açtıklarını söyledi.

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Binanın Fatih Sultan Mehmet’in verdiği izinle kurulduğunu belirten Zatos, “Osmanlı’dan beri toplumların bir arada yaşamasının en önemli sembollerinden birisi olduğunu görebilecekler.” dedi.

‘SANKİ BİR MÜZEYE GİRİYORMUŞSUNUZ GİBİ’

Ziyaretçi İsak Kohen, binanın bir sanat eseri olduğunu dile getirerek, “Tuğlaları Marsilya’dan gelmiş. Tabii ki ondan sonra burayı bir okul olarak açtıklarında düşünebiliyor musunuz, eğitim gören çocuklar nasıl bir şatafatın içinde. Okula girdiğiniz zaman sanki bir müzeye giriyormuşsunuz gibi.” diye konuştu.

Sedef Ertaç da uzun zamandır okulun ziyarete açılmasını beklediğini söyleyerek, “Sabah 10.30’da geldim, epey bekledim. İçi daha fantastik, dış görüntüsü de çok güzel. Çok etkileyici bir bina, Haliç’in manzarasıyla beraber. Çok keyif aldığım bir yer oldu, ‘Kırmızı Okul’ diye boşuna denmemiş. Çok dikkat çekici ve çok hoş.” ifadelerini kullandı.

“3 YILDIR BURAYA GELMEYİ BEKLİYORDUM’

Ailesiyle okulu ziyaret etmek için gelen Selim Noktacı ise “3 yıldır buraya gelmeyi bekliyordum, bugüne nasipmiş, çok mutluyum. Müthiş bir yapı, Marsilya’dan gelen tuğlalar beni çok etkiledi.” dedi.

Kırmızı tuğlalardan oluşan mimarisiyle dikkati çeken Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yarın da ziyarete açık olacak.

Milliyet Gazetesi