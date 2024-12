Aras Yayınları’nın kurucularından Yetvart Tomasyan vefat etti

Aras Yayınları’nın kurucularından, Yetvart Tomasyan vefat etti. Tomasyan, Ermeni dili ve kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyordu.

Artı Gerçek – Aras Yayıncılık’ın kurucularından, Agos gazetesine çalışmalarıyla katkıda bulunan yayıncı Yetvart Tomasyan 75 yaşında vefat etti. Haberi yayınevi duyurdu.

Aras Yayıncılık’ın Türkçe ve Ermenice paylaştığı mesaj şöyle:

‘HEPİMİZİN TOMO ABİ’Sİ’

Aras Yayıncılık da Tomasyan için X hesabından bir paylaşım yaptı:

“Yayınevimizin kurucularından, hocamız, her daim desteğimiz Yetvart Tomasyan’ı, hepimizin Tomo Abi’sini kaybettik. Tomo Abi yaşamını Ermeni toplumuna, kültürüne, edebiyatına adamıştı. Aras’ın kuruluşundan beri büyüyen koca çınar, onun emekleriyle kök saldı ve nice meyve verdi.

Tomo Abi’nin azmi, mütevazılığı ve cesareti bize her zaman rehber oldu. Yayınevimizin sayfalarında, yayınladığımız her eserde izi vardı. Onu sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Elin her daim sırtımızda olsun Tomo Abi.”

Արաս հրատարակչութեան հիմնադիրներէն, մեր վարպետը, մեզի միշտ նեցուկ կանգնած Եդուարդ Թովմասեանը՝ բոլորիս Թոմօ աղբարիկը, հեռացաւ մեզմէ։ Թոմօն իր կեանքը նուիրեց Պոլսահայ գաղութին եւ հայ մշակոյթին ու գրականութեան։ Արասը իր հիմնադրութեան օրէն ի վեր, որպէս հսկայ կաղնի մը, Թոմօյին ջանքերով արմատներ արձակած եւ անհամար պտուղներ տուած է։ Թոմօ աղբարիկին համեստութիւնը, քաջութիւնը եւ տոկունութիւնը միշտ ուղեցոյց եղած են մեզի։ Արասի հրատարակած իւրաքանչիւր էջի վրայ ներկայ է իր հետքը։ Սիրով, յարգանքով եւ երախտապարտութեամբ կը խոնարհինք իր յիշատակին առջեւ։ Խորհուրդներդ եւ խօսքերդ միշտ մեզի հետ պիտի ըլլան Թոմօ աղբարիկ։ Լոյսերու մէջ ննջես։

YETVART TOMASYAN KİMDİR?

1949, İstanbul doğumlu yayıncı. Ermeni kültürü ve edebiyatını tanıtmak için önemli çalışmalara imza attı. Özellikle Türkiye’deki Ermeni toplumunun sesi olmaya çalıştı.

1915 Ermeni Soykırımı, hayatı ve çalışmaları üzerinde derin bir etki bıraktı.

Çalışmalarını Agos Gazetesi’nde de yürüttü ve bu alanlardaki katkılarıyla toplumlar arası diyalog ve anlayışın gelişmesine öncülük etti. (Kaynak: Bianet, Kültür Sanat)

Artı Gerçek