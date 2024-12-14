2026 Dünya Kupası elemelerinde Ermenistan’ın rakipleri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası eleme turu kura çekimi, 13 Aralık’ta İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirildi.
Ermenistan milli takımı, F Grubu’nda yer aldı. Rakipleri arasında 2024/25 Uluslar Ligi play-off turundan Portekiz-Danimarka eşleşmesinin galibi, ayrıca Macaristan ve İrlanda milli takımları bulunuyor.
Maçlar, Eylül-Kasım 2025 tarihleri arasında oynanacak. Kesin maç takvimi daha sonra açıklanacak.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/12/13/2026-Dünya-Kupası-elemeleri-Ermenistan/292724
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