Türkiye-Ermenistan sınır hattında yasa dışı geçme girişimi

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, Ermenistan-Türkiye devlet sınırındaki Ararat İdari Bölgesine bağlı Rançpar bölgesinde Ermenistan devlet sınırını yasa dışı olarak geçmeye yönelik olası girişime ilişkin veriler aldı.

Olayın bu yıl 11 Aralık’ta saat 03.20 sıralarında meydana geldiği kaydedildi.

Yasadışı yollarla geçme girişiminin doğrulanmasıyla ilgili olarak gerekli operasyonel ve soruşturma tedbirleri uygulanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/12/13/Türkiye-Ermenistan-sınırı/292711