Ocampo: Ermenistan’a karşı yeniden soykırım tehdidi var

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) eski savcısı Luis Moreno Ocampo, Yerevan’da düzenlenen 5. Soykırım Suçuna Karşı Küresel Forum’da bir konuşma yaptı. Ocampo, “Ermenistan’a yönelik yine soykırım tehdidi var. Azerbaycan uluslararası mahkemelerde Ermenistan’ın olmadığını, “Batı Azerbaycan” olduğunu söylüyor․” dedi.

Ocampo’ya göre bu karar zaten Azerbaycan Parlamentosu düzeyinde alınmış durumda.

“Ermenistan, çok önemli olan Roma Tüzüğü’nü onayladı. Aliyev Netanyahu’dan sonra sıranın kendisi olacağını biliyor. Uluslararası hukuk bir koruma olabilir.

Tüzük, Ermenistan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurmasına yardımcı olabilir. Bu Azerbaycan’a baskı oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

Luis Moreno Ocampo asıl görevin soykırımları önlemek olduğunu vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/12/13/Ocampo-Ermenistan-Soykırımı/292722