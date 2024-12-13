Esad’dan sonra ilk cuma: Emevi Camisi’nde on binler toplandı; Lazkiye’de Alevi, Sünni, Hristiyan din adamları kutlamalara birlikte katıldı

Suriye’de rejimin yıkılışından sonra ilk cuma namazı için on binler Şam’daki Emevi Camisi’nde toplandı. Geçici Hükümet Başbakanı cuma namazı öncesi hutbe okudu. Halep, Hama, Humus, Lazkiye, Süveyda, Dara gibi birçok Suriye kentinde binlerce insan sokaklarda kutlamalara katıldı. Lazkiye’de Alevi, Sünni ve Hristiyan din adamları kutlamalara birlikte katıldı. Colani, kutlamalar için yaptığı çağrıda “Silah sesi olmadan kutlama yapalım” dedi.
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk cuma namazı için on binlerce Suriyeli Şam’daki Emevi Camisi’nde toplandı.
Emevi Camisi’nde cuma namazı öncesi Suriye geçici hükümeti başbakanı Muhammed El-Beşir, hutbe okudu.
Şam’ın yanısıra Halep’te, Lazkiye’de, Hama’da, Humus’ta, Süveyda’da meydanlara çıkan Suriyeliler, Esad rejiminin yıkılışını kutladı.
Lazkiye’de Alevi, Sünni ve Hristiyan din adamları kutlamalara birlikte katıldı.
Dürzü nüfusun yoğunlukta olduğu Süveyda kentinde de kutlamalar yapıldı. Suveyda’daki kutlamalarda “Din Allah’ındır, vatan herkesindir” sloganları atıldı.
HTŞ lideri Muhammed Colani, “Mübarek devrimin zaferi için Suriyelileri meydanlara davet ediyorum. Ancak silah sesleri çıkarmadan kutlama yapalım” diye çağrı yapmıştı.
https://serbestiyet.com/dis-haber/esaddan-sonra-ilk-cuma-emevi-camisinde-on-binler-toplandi-halepte-hamada-humusta-lazkiyede-kutlamalar-190812/
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