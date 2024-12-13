Esad’dan sonra ilk cuma: Emevi Camisi’nde on binler toplandı; Lazkiye’de Alevi, Sünni, Hristiyan din adamları kutlamalara birlikte katıldı

Suriye’de rejimin yıkılışından sonra ilk cuma namazı için on binler Şam’daki Emevi Camisi’nde toplandı. Geçici Hükümet Başbakanı cuma namazı öncesi hutbe okudu. Halep, Hama, Humus, Lazkiye, Süveyda, Dara gibi birçok Suriye kentinde binlerce insan sokaklarda kutlamalara katıldı. Lazkiye’de Alevi, Sünni ve Hristiyan din adamları kutlamalara birlikte katıldı. Colani, kutlamalar için yaptığı çağrıda “Silah sesi olmadan kutlama yapalım” dedi.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk cuma namazı için on binlerce Suriyeli Şam’daki Emevi Camisi’nde toplandı.

Emevi Meydanı.

Emevi Camisi’nde cuma namazı öncesi Suriye geçici hükümeti başbakanı Muhammed El-Beşir, hutbe okudu.

VİDEO HABER | Suriye'de geçici hükümet başkanı Muhammed el-Beşir, Cuma namazı öncesi Şam'daki Emevi Camisi'nde hutbe okudu. pic.twitter.com/nXNAoEvmOF — serbestiyet (@serbestiyetweb) December 13, 2024

Emevi Camisi.

Şam’ın yanısıra Halep’te, Lazkiye’de, Hama’da, Humus’ta, Süveyda’da meydanlara çıkan Suriyeliler, Esad rejiminin yıkılışını kutladı.

Hama.

Lazkiye’de Alevi, Sünni ve Hristiyan din adamları kutlamalara birlikte katıldı.

Dürzü nüfusun yoğunlukta olduğu Süveyda kentinde de kutlamalar yapıldı. Suveyda’daki kutlamalarda “Din Allah’ındır, vatan herkesindir” sloganları atıldı.

Esad'dan sonra ilk cuma namazı için yapılan kutlamalar sırasında Dürzü nüfusun yoğun yaşadığı Süveyda'da da rejimin yıkılışı kutlandı:



💬"Din Allah'ındır, vatan hepimizindir"https://t.co/Th2C9zzyeF pic.twitter.com/aIfRbLTNfD — serbestiyet (@serbestiyetweb) December 13, 2024

HTŞ lideri Muhammed Colani, “Mübarek devrimin zaferi için Suriyelileri meydanlara davet ediyorum. Ancak silah sesleri çıkarmadan kutlama yapalım” diye çağrı yapmıştı.

Colani, Suriye halkını bugün meydanlarda Esad'ın devrilişini kutlamaya çağırdı:



💬"Mübarek devrimin zaferi için Suriyelileri meydanlara davet ediyorum. Ancak silah sesleri çıkarmadan kutlama yapalım." pic.twitter.com/73xhTHJWDz — serbestiyet (@serbestiyetweb) December 13, 2024

https://serbestiyet.com/dis-haber/esaddan-sonra-ilk-cuma-emevi-camisinde-on-binler-toplandi-halepte-hamada-humusta-lazkiyede-kutlamalar-190812/