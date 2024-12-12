Yerevan’dan Bakü’ye uçuş gerçekleşti

Yerevan’dan Bakü’ye bir uçuşun bugün gerçekleştiği bilgisi Flightradar web sitesi üzerinden öğrenildi.

Ermenistan’ın Zvartnots Havalimanı sözcüsü Lusine Moghrovyan, uçuşun gerçekleştiğini doğruladı ve bunun uluslararası bir organizasyon tarafından talep edilen charter bir uçuş olduğunu belirtti.

Havalimanı yetkilisi yaptığı açıklamada “Farklı zamanlarda farklı organizasyonlar tarafından Bakü’den Yerevan’a ve Yerevan’dan Bakü’ye benzer uçuşlar gerçekleştirilmiştir,” ifadelerini kullandı, ancak bu tür uçuşların sayısına dair bilgi vermedi.

Zvartnots Havalimanı ayrıca, Bakü-Yerevan ve Yerevan-Bakü charter uçuşlarını hangi uluslararası organizasyonun gerçekleştirdiğini de belirtmedi.

ERMENİ HABER AJANSI