Yerevan’da “Ermenistan-Türkiye ilişkileri: Tehdit mi, fırsat mı?” konulu konferans

14 Aralık’ta Ermeni Devrimci Federasyonu Ermenistan Yüksek Kurulu’nun girişimiyle Yerevan’da “Ermenistan-Türkiye ilişkileri։ Tehdit mi fırsat mı?” başlıklı uluslararası konferans düzenlenecek.

Konferans, güncel jeopolitik gelişmeler bağlamında Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin farklı katmanlarını ele alacak. Özellikle bu ilişkilerin Ermenistan’ın ve Ermeni halkının güvenliği, sosyo-ekonomik durumu ve kalkınma beklentileri üzerindeki etkisi incelenecek.

Konferans aşağıdaki temel konulara odaklanacak:

● Ermeni Soykırımı’nın uluslararası alanda güvenlik ve caydırıcı bir unsur olarak tanınması süreci,

● Jeopolitik gelişmeler, pan-Türkçülüğün bölgesel bir tehdit olması,

● Ermeni-Türk ekonomik ilişkileri։ Bağımlılık mı yoksa fırsat mı?

Ermenistan’dan ve yurt dışından siyasi, bilimsel ve uzman çevrelerin temsilcileri raporlarını sunacak.

ERMENİ HABER AJANSI