Yerevan’da “Ermenistan-Türkiye ilişkileri: Tehdit mi, fırsat mı?” konulu konferans

14 Aralık’ta Ermeni Devrimci Federasyonu Ermenistan Yüksek Kurulu’nun girişimiyle Yerevan’da “Ermenistan-Türkiye ilişkileri։ Tehdit mi fırsat mı?” başlıklı uluslararası konferans düzenlenecek.
Konferans, güncel jeopolitik gelişmeler bağlamında Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin farklı katmanlarını ele alacak. Özellikle bu ilişkilerin Ermenistan’ın ve Ermeni halkının güvenliği, sosyo-ekonomik durumu ve kalkınma beklentileri üzerindeki etkisi incelenecek.
Konferans aşağıdaki temel konulara odaklanacak:
● Ermeni Soykırımı’nın uluslararası alanda güvenlik ve caydırıcı bir unsur olarak tanınması süreci,
● Jeopolitik gelişmeler, pan-Türkçülüğün bölgesel bir tehdit olması,
● Ermeni-Türk ekonomik ilişkileri։ Bağımlılık mı yoksa fırsat mı?
Ermenistan’dan ve yurt dışından siyasi, bilimsel ve uzman çevrelerin temsilcileri raporlarını sunacak.
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