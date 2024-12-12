Sahakyan Okulu’nda kariyer günü

Sahakyan Okulu, 7. ve 8. sınıflar için kariyer günü düzenledi.

26 Kasım Salı akşamı okul salonunda düzenlenen panele veliler ve öğretmenler katıldı.

Kariyer gününde Sahakyan Okulu mezunları çocuk doktoru Tara Güleroğlu, Kimya öğretmeni Dr. Sirun Özçelik, Müzisyen Ari Barutoğlu; Kıdemli Finans Denetleyicisi Nadin Zincirci Aksu, Avukat Narod Demirçi Aktaş, Fizyoterapist Ohannes Muratyan, Gastronomi bölümü mezunu Şef Karen Cinoğlu ve Eczacı Sarah Yılancıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Sahakyan İlk ve Ortaokul Müdürü Alin Yücel, panel öncesi yaptığı konuşmada, mezunlara katılımları için teşekkür etti.

Panelistler, kariyer planlamasının önemine vurgu yaparak eğitim hayatları boyunca yapmaları gerekenleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Sahakyan Okulu Rehberlik Servisi ve Psikolojik Danışmanı Letisya Ezer İskete, panelin ikincisinin de düzenleneceğini söyledi.

Agos