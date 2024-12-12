Papa Francis’ten borç ve askeri harcamalar için yeni küresel anlaşma çağrısı

By Euronews

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, borç ve askeri harcamalar konusunda yeni küresel anlaşmalar yapılması çağrısında bulundu.

Papa Francis Perşembe günü yaptığı bir açıklamada, düşük gelirli ülkelerin karşı karşıya olduğu borç yükünün azaltılması için yeni uluslararası anlaşmalar yapılması çağrısında bulundu.

Francis, harcamaların silah ve askeri teçhizat için yapılmasındansa, küresel açlık sorununu ortadan kaldırılmasına yönelik yapılması gerektiğini belirtti.

Papa ayrıca, 24 Aralık’ta başlayacak olan 2025 Roma Katolik Kutsal Yılı ile bağlantılı mesajında, küresel iklim değişikliği, savaşlar, göçmenlere yönelik eşitsiz muamele ve diğer sorunların “bütün olarak insanlığın varlığına yönelik bir tehdit oluşturduğunu” dile getirdi.

Bireysel hayırseverlik eylemlerinin yeterli olmadığına değinen Papa Francis, “Kalıcı değişimin gerçekleşebilmesi için kültürel ve yapısal değişiklikler gereklidir,” diye konuştu.

Katolik tarihinde, Roma’ya hacca gidenlerin günahlarının kilisece bütünüyle bağışlandığı yıl olarak kabul edilen ve “jübile yılı” olarak da bilinen Katolik Kutsal Yılları her 25 yılda bir gerçekleşiyor.

Bu yıl 6 Ocak 2026’ya kadar sürecek.

Papa’nın perşembe günü yaptığı çağrı, Roma Katolik Kilisesi’nin 1 Ocak Dünya Barış Günü için yayınladığı yıllık mesajın bir parçasıydı.

Papa Francis ayrıca Katolik Kilisesi’nin karşı çıktığı idam cezasının tüm dünyada son bulması yönünde çağrı yaptı.

Francis, 11 yıllık görev süresi boyunca defalarca daha gelişmiş ülkelere düşük gelirli ülkelerin borçlarını affetmeleri çağrısında bulundu.

Birçok yoksul ülkenin iklim değişikliğinin beklenen etkileri nedeniyle “ekolojik bir borçla” karşı karşıya olduğunu belirten Papa, “Bu Jübile Yılı’nın ruhuna uygun olarak, uluslararası toplumu, bu dünyanın Kuzey ve Güney’i arasında var olan ekolojik borcun bilincinde olarak dış borçların affedilmesi için çalışmaya çağırıyorum. Bu dayanışma için, ama her şeyden önce adalet için bir çağrıdır,” dedi.

Papa 2. John Paul tarafından 2000 yılındaki Jübile yılı sırasında yapılan doğrudan borç iptali çağrısı, 2000-2015 yılları arasında 130 milyar dolarlık borç iptali ile sonuçlanan bir kampanyaya yol açmıştı.

2020 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi (G20 ülkeleri), borçların yeniden yapılandırılması sürecini kolaylaştırmak ve yoksul ülkelerin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olmak için bir “Ortak Çerçeve” üzerinde anlaştı, ancak bu süreç yavaş ilerledi.

“Halklar arasında dayanışma ve uyuma dayalı küresel bir mali tüzük oluşturulmasını” öneren Papa, dünya genelinde “silahlanmaya ayrılan bütçelerden sabit bir yüzde belirlenerek açlığı ortadan kaldırmak için küresel bir fon oluşturulmasını” talep etti.

Euronews