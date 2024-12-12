Ermenistan soykırımın önlenmesi, cezalandırılması konusunda öncü bir rol üstlenmiştir

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan, “Soykırım Suçuna Karşı” 5. Küresel Forum’da yaptığı konuşmada, “Ermenistan Cumhuriyeti, Ermeni Soykırımı trajedisini yaşayan halkın mirasçılarının devleti olarak bağımsızlığından ve Birleşmiş Milletler üyeliğinden bu yana uluslararası çok taraflı platformlarda soykırımın önlenmesi, cezalandırılması ve mağdurların anılması konularının desteklenmesinde öncü bir rol üstlendi.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Khaçaturyan, “Yaklaşık 10 yıl boyunca Soykırım Suçuna Karşı Küresel Forum, siyasi liderlerin, önde gelen akademisyenlerin, sivil toplumun, mağdur ve mağdur savunucularının seslerini, vizyonu, uyarıları, alarmı ve “bir daha asla” vaadini geri dönülemez bir gerçeğe dönüştürme çağrısını bir araya getirdi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, uluslararası siyasetin ve tarihin en hassas, en acil ve en acı sorununun tartışılıp çözüm üretilmesine yönelik bu girişimi köklü ve başarılı bir format olarak değerlendirebiliriz.” şeklinde konuştu.

Ne yazık ki insanlığa karşı suçlar, soykırımlar ve bunların tekrarlanma tehlikesinin günümüzde fazlasıyla devam ettiğini dile getiren Khaçaturyan, mevcut derinleşen küresel güvenlik krizinde, 5. Küresel Forum’un içerik yönelimi fazlasıyla alakalı olduğunu ve talep gördüğünü sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı, soykırımın ve insanlığa karşı diğer suçların önlenmesine yönelik araçların önümüzdeki iki gün içinde tartışılacağını vurguladı. “Sürekli olarak güçlendirilmesi gereken mekanizmalara odaklanmak için eksikliklerini ve güçlü yönlerini anlamak gerekir.” dedi.

Khaçaturyan’a göre soykırımların önlenmesi, sivillerin korunması, uluslararası hukuka saygı, cezasızlık ve dışlanmayla mücadele öncelikle devletlerin sorumluluğundadır.

Cumhurbaşkanı Khaçaturyan, “Bugün devletimizin temel tutumu, hukuki çözümlere ve istikrarlı bir uluslararası adalet sistemine dayalı olarak barışı inşa etmek ve sürdürmektir. Ağır insan hakları ihlallerini, suçların temel belirtilerini görebilen, kaydedebilen ve bunlara orantılı yanıt verebilen bir sistem. Erken önlemenin etkili bir uluslararası güvenlik sistemine sahip olmanın temel taşlarından biri olması gerektiğine eminiz. İki gün sürecek forum boyunca konuklarımızın ve Ermenistan katılımcıların, insan hakları mekanizmalarının güçlendirilmesi, çok taraflı kurumların faaliyetleri, uluslararası mahkemelerin önemli rolü, kararlarının uygulanmasına yönelik adımlar, sivil toplumun ve bilim camiasının sesinin duyurulması yönünde etkili çözümler sunabileceklerine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI