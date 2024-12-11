Rubinyan: Ermenistan-Türkiye sınırında bir görüşme gerçekleşti

Ermenistan’ın Türkiye ile Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi, Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan Azatutyun’a verdiği demeçte, “Geçtiğimiz ay Ermenistan-Türkiye sınırında iki ülkenin bir çok bakanlığın temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleşti.” diye duyurdu.

Ancak taraflar o günlerde görüşmeye ilişkin resmi bir bilgi vermemişti.

Ruben Rubinyan bugün pek fazla detay açıklamadı, sadece şunları kaydetti: “Akhurik/Akyaka demiryolu sınır kapısının açılmasını sağlayacak teknik ihtiyaçlar değerlendirildi. Toplantı olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşti.”

Ermenistan ve Türkiye’nin özel elçileri Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç, yaz aylarında yaptıkları son toplantıda Gümri-Kars demiryoluyla sınırın geçilmesine ilişkin teknik şartların ortaklaşa değerlendirilmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Taraflar bunu güveni güçlendirmeye yönelik bir adım olarak görüyor.Ancak iki yılı aşkın bir süre önce aynı amaçla varılan, sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine mümkün olan en kısa sürede açılması yönünde varılan başka bir anlaşma hâlâ kağıt üzerinde duruyor. Buna rağmen Ekim ayında Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan olumlu beklentilerden bahsetmişti.

Mirzoyan şu ifadelere yer verdi: “Tedbirli bir iyimser olacağım, belki bu sefer biraz daha az ihtiyatlı ve biraz daha kesinlikle iyimser olacağım. Konuşmamız oldukça olumlu bir hızda gelişiyor, olumlu bir içeriğe sahip ve çok yakın gelecekte yeni ve daha sonra yeni somut başarılar göreceğimizi umuyorum.”

Rubinyan, başarının Ankara’nın siyasi iradesine bağlı olduğunu defalarca dile getirerek, Ermenistan’ın sadece varılan anlaşmaların uygulanmasını değil, ilişkilerin önkoşulsuz olarak tamamen normalleşmesini de beklediğini söyledi.

Ancak Ermenistan-Türkiye normalleşmesinin doğrudan Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesiyle ilgili olduğunu Türkiye’den gizlemiyorlar. Birkaç gün önce de TBMM uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Fuat Oktay aynı iddiayı dile getirmişti. Ayrıca sözde ‘Zangezur Koridoru’nun açılmasını ve Bakü’nün Ermenistan Anayasası’nın değiştirilmesi talebini barışın tesisi için önemli bir şart olarak değerlendirdi.

Oktay, “Ermenistan Anayasası’nda Azerbaycan’a karşı toprak iddiaları olduğu sürece istikrarlı bir barışın sağlanması mümkün değildir. Kalıcı barışın sağlanması ve bu sorunun gelecek nesillere bırakılmaması için Ermenistan Anayasası’nın bu maddesinin kaldırılması gerekmektedir.” ileri sürdü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/12/11/Rubinyan-Ermenistan-Türkiye/292387