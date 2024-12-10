Suriye’nin Ermenistan Büyükelçiliği bayrağını değiştirdi

Suriye’de iktidarı ele geçiren militanların bayrağı, Suriye’nin Ermenistan Büyükelçiliği binasında göndere çekildi.

Bayraktaki kırmızı kısım yeşil ile değiştirilmiş ve beyaz kısımdaki yıldızlar, daha önce iki tane iken üçe çıkarılmış ve yeşil yerine kırmızı yapılmıştır.

Hatırlanacağı üzere Suriye’de yakın zamanda bir iktidar değişikliği yaşandıktan sonra Beşar Esad Moskova’ya gitti ve Hükümet dağıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/12/10/Suriye-Ermenistan-Büyükelçiliği/292349