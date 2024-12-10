İSTANBUL RUM PATRİĞİ I. BARTHOLOMEOS İLE ANTAKYA PATRİĞİ ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Patrik Hazretleri I.Bartholomeos, İzmir ve Pisidya Metropolitliklerini davet üzerine ziyaret ettiği sırada, Suriye’deki gelişmelerden haberdar olmuş ve derhal Antakya Patriği Sayın Yuhanna ile iletişim kurmaya çalışmıştır. Amacı, Patriğin ve kadim Antakya Patrikhanesi’nin durumunu sormak, kardeşlik duygularını ve İstanbul Rum Patrikliğinin desteğini ifade etmekti. Aynı girişimde, 9 Aralık 2024 Pazartesi akşamı İstanbul’a döndükten sonra da bulunmuştur.

Ancak, Suriye’deki telekomünikasyon sorunları nedeniyle gerçekleştirilen pek çok başarısız denemenin ardından, iki lider arasındaki telefon görüşmesi nihayet bugün, 10 Aralık Salı sabahı sağlanmıştır.

Kardeşçe sohbet sırasında, Patrik Hazretleri, Kutsal Mesih’in Büyük Kilisesi adına ve şahsen, Antakya Kilisesi’nin üst düzey hiyerarşisi, ruhban sınıfı ve cemaatine yönelik derin endişesini dile getirmiş ve mutlak desteğini ifade etmiştir. Ayrıca, bu tarihi Kilise’nin güvenliği ve istikrarı için dua ettiğini belirtmiştir.

Buna karşılık Antakya Patriği, İstanbul Kilisesi’ne ve Patrik Hazretleri’ne bu zor dönemde sergilenen kardeşçe dayanışma için şükranlarını sunmuştur. Ayrıca, Suriye’deki mevcut durum hakkında detaylı bilgi vererek, hiyerarşi, ruhban sınıfı ve cemaatin şimdilik güvende olduğunu ve kiliselerde herhangi bir hasar olmadığını ifade etmiştir. Patrik Hazretlerinin suali üzerine, Lübnan’daki durumun da yatıştığını ve istikrar kazandığını belirtmiştir.

Patrik Hazretleri, önümüzdeki günlerde Antakya Patriği ile yeniden iletişime geçeceğini ifade etmiştir.

İstanbul Rum Patrikliği, tüm ilgili siyasi liderlere, Suriye’deki insanların yaşamlarına ve dokunulmazlıklarına, Hristiyanlığın tarihi anıtlarına ve ülkenin genel kültürel mirasına saygı gösterilmesi için çağrıda bulunmaktadır.

Yaklaşan Noel Yortusu vesilesiyle, Barışın Prensi olan Mesih’in kutsal doğumunun hatırasında, Mesih’in Büyük Kilisesi, Rab’bin akıl sınırlarını aşan barışının ülkeye, bölgeye ve tüm dünyaya hâkim olmasını, insanların ve halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasını içtenlikle diler.

Fener, 10 Aralık 2024

https://ec-patr.org/istanbul-rum-patrigi-i-bartholomeos-ile-antakya-patrigi-arasinda-telefon-gorusmesi/