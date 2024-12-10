Foça’da Deniz Berktay, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın Türkiye’ye etkilerini paylaştı

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Gazeteci-yazar Deniz Berktay, Foça’da düzenlenen konferansta Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ekonomik ve siyasi yansımalarını, Fener Rum Patrikliği ile olan bağları ve Türkiye üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele aldı.

Kiev’de yaşayan gazeteci-yazar Deniz Berktay, Foça İlçesi’nde düzenlenen konferansta Ukrayna-Rusya Savaşı, Fener Rum Patrikliği ve bunların Türkiye üzerindeki etkilerini ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, Berktay, Foçalılara görsellerle desteklediği bir sunum yaptı.

UKRAYNA’NIN DURUMU VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

Berktay, Ukrayna’nın savaş sürecinde aldığı dış borçların büyüklüğüne ve savaşın etkisiyle azalan nüfusuna dikkat çekti. Savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna’nın nüfusunun 10 milyon azaldığını ve savaş devam ederse bu sayının 25 milyona düşebileceğini vurguladı. Konferansta Ukrayna, Rusya ve Türkiye ile diğer dünya ülkelerinin ekonomilerine olan etkiler de derinlemesine incelendi. Berktay, ayrıca gıda koridorunun önemine de değindi.

FENER RUM PATRİKLİĞİ VE POLİTİKAYI ETKİLEYEN KİLİSE BAĞLANTILARI

Deniz Berktay, Fener Rum Patrikliği’nin arkasında 1940’lı yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nin bulunduğunu ve ABD’nin bu dönemde Sovyetler Birliği (şimdi Rusya) ile Doğu Avrupa’yı paylaşmaya çalıştığını ifade etti. Bu sürecin Türkiye’yi doğrudan etkilediğini belirten Berktay, Rusya ve ABD’nin Doğu Avrupa’daki hakimiyetlerini kilise aracılığıyla sağladığını vurguladı. Özellikle Rusya’nın kaybettiği toprakların ardından Fener Rum Patrikhanesi’nin Türkiye’nin Lozan’da kazandığı egemenlik haklarını ihlal eden bir duruma neden olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU VE SORU-CEVAP

Konferansın sonunda katılımcılar, Deniz Berktay’a çeşitli sorular yöneltti. Türkiye’nin etrafındaki gelişmeler, savaşın yansımaları ve bu durumun Türkiye’ye etkileri hakkında detaylı bilgi aldı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve ADD Foça Şubesi Başkanı Ali Altunbahar, Berktay’a teşekkür ederek çiçek takdim ettiler.

https://www.egetelgraf.com/focada-deniz-berktay-ukrayna-rusya-savasinin-turkiyeye-etkilerini-paylasti