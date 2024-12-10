Ermeni oyuncuların katılımıyla “Anora” filmi “Altın Küre” adayları listesinde

Amerikalı yönetmen Sean Baker tarafından yönetilen ve Ermeni oyuncular Karen Karagulyan ile Vache Tovmasyan’ın yer aldığı “Anora” filmi, “Altın Küre” adayları listesinde yer aldı. Film, The Guardian’ın bildirdiğine göre 5 dalda aday gösterildi.

Film, bir Rus oligarkının oğluyla evlenen bir dansçının hikayesini anlatıyor. “En İyi Müzikal veya Komedi”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo” kategorilerinde adaylık aldı. Rus aktör Yura Borisov, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında ödül kazanacak.

82’inci Altın Küre Ödülleri, 5 Ocak’ta düzenlenecek.

“Anora” filmi, 77. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. Film ayrıca Oscar yarışında da favori olarak kabul ediliyor. Film, Gold Derby portalında birkaç haftadır birinci sırada yer alıyor ve yüksek bir kazanma olasılığına sahip.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/12/10/Ermeni-Filmi-Altın-Küre/292335