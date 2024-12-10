Ermeni Milletvekili: Halep’te normal hayata dönüş için çalışmalar sürüyor

Suriye Parlamentosunda görev yapan Ermeni milletvekili Maria Gabrielyan, bir süre önce hükümet kurmak amacıyla geçici bir başbakanın atandığını ifade etti.Halep’teki durumun büyük ölçüde aynı kaldığı ve şehirde normal bir yaşam sürdürmek için çaba gösterildiği bildirildi.

Gabrielyan, bunun muhtemelen meşru bir hükümetin kurulmasına yönelik ilk adım olduğunu belirtti. Mevcut yönetimin geçici dönemde görevine devam etmesinin, devlet yapılarının ve altyapısının sorunsuz ve meşru bir şekilde devredilmesini sağlamak adına olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Bu durumun, aynı zamanda bir miktar güven sağladığını dile getirdi.

Ayrıca, bir geçiş organının oluşturulduğu ya da kendi görüşüne göre bu yapının “Anavatan Kurtuluş Organı” olarak adlandırıldığını ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/12/10/Ermeni-Milletvekili-Halep-Suriye/292281