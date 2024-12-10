Aydın, gazeteci ve sanatçılar Batman’da: ‘Kayyım uygulamalarına rızamız yok, itirazımız var’

Artı Gerçek – Yazar, gazeteci, sanatçı ve sivil toplum temsilcilerinin de aralarında bulunduğu bir heyet, yerine kayyım atanan Batman Belediyesi Eşbaşkanları Gülistan Sönük ile Yeşil Işık’ı ziyaret etti.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi. Ardından Diyarbakır Caddesi’nde üzerinde bulunan Dörtyol Kavşağı’nda açıklama yapıldı.

ORTAK YAŞAM VURGUSU

Heyet adına açıklama yapan yazar Oya Baydar, ortak yaşam vurgusunda bulunarak, şunları söyledi:

“Bu toprakların ortak sahibi olan bizler; Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Laz, Arap, Çerkez, Roman, Müslüman, Hıristiyan, Musevi, Süryani, Êzidî, Sünni, Alevi, inançlı, inançsız bütün yurttaşlar rengârenk çeşitliliğimizle bu vatanın çocuklarıyız. Kadın-erkek, genç yaşlı hepimiz, birlikte mutlu olmayı dileyen vicdanlı, iyi insanlarız.

‘İRADEMİZE İPOTEK KONMASINI İSTEMİYORUZ’

Hangi kesimden, hangi görüşten, hangi siyasi gelenekten, hangi bölgeden olursak olalım inançlarımızı, dinimizi, dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Anayasal haklarımızın engellenmesini, siyasi tercihimizin hiçe sayılmasını, seçtiklerimizin görevden alınmasını, kayyım atamalarıyla irademize ipotek konmasını istemiyoruz. Düşmanlaştırılmak istemiyoruz. Kadına, çocuğa şiddet, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri, ayrımcılık istemiyoruz.”

‘MİLYONLARIN İRADESİ YOK SAYILIYOR’

Milyonlarca kişinin iradesinin yok sayılıp birçok yere kayyım atandığına dikkat çeken Oya Baydar, “Bugün, ‘milli’ irade sözcüğünü ağızlarından düşürmeyenler milyonlarca yurttaşın iradesini hiçe sayarak kayyım atanan illerin, ilçelerin, bölgenin seçmenine, ‘Sizi milletten saymıyoruz,’ diyorlar. Adalet duygusunu zedeleyen keyfi uygulamalarla demokrasiye, iç barışa darbe indiriyorlar. Hatırlatmak isteriz ki; kayyım sadece bir idari karardan ibaret değildir. Kemirile kemirile yok edilen demokrasinin, son kalan gereklerinden biri olan sandığa da kilit vurulmasıdır” diye belirtti.

KARŞI ÇIKMA ÇAĞRISI

Kayyım politikalarına karşı çıkma çağrısında bulunan Oya Baydar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler; barış, adalet ve millet iradesine saygı isteyen yurttaşlar adına buraya antidemokratik, keyfi kayyım siyasetine ‘Rızamız yok’ demeye, iradeleri gasp edilenlere dayanışmamızı iletmeye geldik. İktidarı kayyım uygulamalarından vazgeçmeye, tüm siyasi aktörleri de kayyım siyasetine amasız, fakatsız karşı çıkmaya çağırıyoruz. Burada bir kez daha tekrarlıyoruz; Halkın iradesine ve demokrasiye karşı kayyım uygulamalarına rızamız yok, itirazımız var.” (MA)

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