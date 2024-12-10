31. TEB Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

31. TEB Tiyatro Ödülleri, Alan Kadıköy’de düzenlenen törenle sahiplerine verildi. TEB Genco Erkal Özel Ödülü Ayak Bacak Fabrikası’na, Yılın Genç Ekibi Ödülü Reka Kolektif’e, Yılın Oyunu Ödülü ise Titus Kompleks’e verildi.



Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin (TEB) geleneksel tiyatro ödülleri, 74 ülkeden tiyatro eleştirmenlerini bir araya getiren uluslararası platformun katkılarıyla düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Tuğrul Tülek’in üstlendiği gecede, TEB kurucularından Zeynel Oral, açılış konuşmasında tiyatronun ifade özgürlüğü ve toplumsal adaleti savunmadaki önemine vurgu yaptı. Oral, sanatın baskılara karşı direnişteki gücünü hatırlatarak, “Her gecenin sonunda güneş mutlaka doğar” dedi.

Genco Erkal anısına özel ödül

Bu yıl 31 Temmuz’da vefat eden Genco Erkal anısına verilen TEB Genco Erkal Özel Ödülü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen “Ayak Bacak Fabrikası”na takdim edildi. Politik ve toplumsal eleştirileriyle dikkat çeken bu eser, ödül töreninde duygusal anlara sahne oldu. TEB Özel Ödülü ise Hangardz Tiyatro’ya verildi.

Onur Ödülleri Tekand çiftine gitti

TEB Onur Ödülü, tiyatro dünyasına önemli katkılar sunan Şahika Tekand ve Esat Tekand’a verildi. Şahika Tekand, ödül konuşmasında, “Bu ödülü zorluklar içinde tiyatro yapan tüm sanatçılar adına alıyorum” diyerek sektördeki dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Yılın Genç Ekibi ödülü Reka Kolektif’e

Yılın Genç Ekibi ödülünü kazanan Reka Kolektif adına yapılan konuşmada, tiyatronun zorlayıcı koşullarına rağmen genç bir kuşağın sesini duyurmayı başardıkları dile getirildi. Konuşmada, “Sonunda TEB sayesinde Alan Kadıköy sahnesinde olma şansı bulduk. Keşke dekoru alıp da gelseydik. Altın çağda alan dar, pasta küçük, destek kısıtlı; oyuncu seçimlerinde ise cinsiyetçi ve normatif bir yaklaşım hâkim. Bu ödülü, adaletin ve belirsizliklerin içinde, kaybolmadan birlikte kalmayı ve geniş bir çemberde var olmayı umut ederek alıyoruz” denildi.

Yılın en iyileri

Yılın Oyunu ödülü, DasDas yapımı Titus Kompleks’e verildi. Ödülü almak için sahneye çıkan DasDas’ın kurucularından Didem Balçın, gençlerin sesine kulak vererek Reka Kolektif’e sahnelerini açacağını duyurdu.

Yılın Yönetmeni ödülünü ise Naz Erayda ve Kerem Kurdoğlu, Geçen Gün adlı eserleriyle kazandı.

Oyunculuk ödülleri

TEB oyuncuları kategorisinde Pelin Abay (39 Buçuk Basamak), Senan Kara (Sivrisinekler), Onur Berk Arslanoğlu (Çirkin) ve Onur Ünsal (Dıkşın: Büyük Şans) ödüllerini aldı. Yılın Oyun Metni ödülünü, Treplev adlı metniyle Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim kazandı.

https://medyascope.tv/2024/12/10/teb-tiyatro-odulleri-sahiplerini-buldu/