Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılış töreninde Paşinyan Trump ile bir araya geldi

Notre-Dame Katedrali’nin yeniden açılış töreni kapsamında Ermenistan Başbakanı, ABD’nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Başbakan Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Paris’teki Notre-Dame Katedrali’nin yeniden açılış töreni, ABD’nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iletişim kurmak için iyi bir fırsat sağladı.” dile getirdi.

Başbakan ayrıca bir fotoğraf yayınladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, eşi Anna Hakobyan ile birlikte Paris’teki Notre-Dame Katedrali’nin yeniden açılış törenine katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/12/09/Notre-Dame-Katedrali-Paşinyan-Trump-ABD-Ermenistan/292168