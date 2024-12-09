Halep’te kontrolü devralan silahlı gruplar Hıristiyan toplumların temsilcileriyle görüştü

Suriye’de Halep, Hama ve Humus’un ardından başkent Şam’da da kontrolü devralan silahlı İslamcı grupların temsilcileri Halep’de Ermeni ve Hıristiyan toplumlarının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Halep Ermeni toplumunun yayın organı Kantsasar’ın bildirdiğine göre “9 Aralık 2024’te Halep askeri idaresinin yetkilileri Ermeni ve Hıristiyan cemaatlerinin liderleriyle bir toplantı yaptı.”

Site toplantıya dair başka bir ayrıntı vermedi ancak Ermenistan’dan yayın yapan bazı haber sitelerine göre “Halep Ermenileri, şehrin askeri yetkililerinden güvenlik güvencesi aldı”

Öte yandan Suriye’de Ermeni toplumunun yoğun olarak yaşadığı bir başka bölge olan Kessab’dan Talin Gazazyan Ermenistan’dan Armenpress’in sorularını yanıtladı.



Bir öğretmen ve gazeteci olan Gazazyan “Şu anda burada iyi durumdayız. Bize hiçbir şekilde zarar vermediler veya herhangi bir sorun çıkarmadılar. Biz Ermeniler güvendeyiz,” diye konuştu. Gazazyan bu günlerde bölgede belirsizlik olduğunu da sözlerine ekledi. Gazazyan’a göre göre, “Ermeni din adamları ile muhalif güçlerin temsilcileri arasındaki görüşme ve diyalog olumlu bir atmosferde gerçekleşti ve muhalifler onlara güvenlikleri konusunda güvence verdi.”

Gazazyan, “Herkesin dükkanlarını açıp işlerine dönebileceğini söylediler. Yarından itibaren okullar da açık olacak,” diye konuştu. Suriye parlamentosunda Ermeni milletvekili olan Maria Gabrielyan da Armenpress’e bir demeç verdi.

“Bir süre önce, bir hükümet kurmak için geçici bir başbakan atadılar,” diye konuşan Gabrielyan “Bu muhtemelen meşru bir hükümet kurmaya doğru atılan ilk adım. Mevcut yönetimin geçiş döneminde yönetmeye devam etmesi olumlu bir gelişmeydi. Devlet yapılarının ve altyapısının sorunsuz ve meşru bir şekilde devredilmesini sağlamak için iyi bir adımdı ve bu da bir miktar güven aşıladı” ifadelerini kullandı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31510/halep-te-kontrolu-devralan-silahli-gruplar-hiristiyan-toplumlarin-temsilcileriyle-gorustu