İsrail Golan’da ilhaka başladı: ‘Esad’ın devrilmesi, İran ve Hizbullah’a indirdiğimiz darbenin doğrudan sonucu’

Artı Gerçek – İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin “İran ve Hizbullah’a vurdukları darbenin doğrudan sonucu” olduğunu söyledi. İsrail’in 1967’den beri işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri’ni ziyaret eden Netanyahu, sınırlarında ‘düşman bir güce izin vermeyeceklerini’ söyleyerek orduya tampon bölgede kontrolü alma talimatı verdiğini açıkladı.

Amaçlarının “sınırlarını korumak olduğunu” savunan Netanyahu, “Burası 1974’teki Güçlerin Ayrılması Anlaşması’ndan beri, yaklaşık 50 yıldır bir tampon bölgeydi. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti” dedi. Savunma Bakanı Israel Katz ile birlikte Golan’daki tampon bölgenin kontrolünün alınması için dün orduya talimat verdiklerini söyleyen Netanyahu, “İsrail’in sınırlarında hiçbir düşman güce izin vermeyeceğini” belirtti.

Suudi basını da, Golan’da Suriye ile İsrail’i ayıran Hermon Dağı’nın (Şeyh Dağı) Suriye tarafında İsrail birliklerinin bulunduğunu duyurdu.

‘DÜRZİLERE, KÜRTLERE, HIRİSTİYANLARA, MÜSLÜMANLARA EL UZATIYORUM’

Netanyahu, Suriye’ye insani yardım geçişlerine izin vereceklerini söylerken, İsrail’in Suriye’deki Dürzilere, Kürtlere, Hristiyanlara ve Müslümanlara el uzattığını ekledi.

‘İSRAİL’İN SALDIRILARI ZİNCİR ETKİSİ YARATTI’

İsrail Başbakanı, Esad yönetiminin cihatçı saldırıları ile devrilmesini “Ortadoğu tarihinde tarihi bir gün” diye niteledi. Netanyahu, Esad’ın devrilmesini ‘üstlenerek’, “İran’ın şer ekseninin kilit bir bağlantısı olan Esad yönetimi düştü. Bu, bizim, Esad rejiminin ana destekçileri olan İran ve Hizbullah’a indirdiğimiz darbelerin doğrudan sonucu” dedi. İsrail Başbakanı, “Bu durum, Ortadoğu çapında, bu baskıcı tiran rejiminden özgürleşmek isteyen herkes arasında bir zincir etkisi yarattı” dedi. (DIŞ HABERLER)

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