Halep Ermeni toplumu dini önderliğinden açıklama: Gerekmedikçe evden çıkmayın

Suriye’de İslamcı grupların kontrolü ele alması ve Esad dönemin bitmesi dünyanın gündeminde. Son gelişmeler üzerine Halep Ermeni toplumu dini önderliği de bir açıklama yayınladı.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Rusya’nın desteğini kaybetmesinin ardından “ülkesinden kaçtığını” söyledi.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yazdığı bir mesajda Trump, “Koruyucusu, Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, artık onu (Esad’ı) korumakla ilgilenmedi,” dedi ve şöyle devam etti:

“Rusya’nın orada olmasının ilk etapta hiçbir nedeni yoktu. Ukrayna yüzünden Suriye’ye olan tüm ilgilerini kaybettiler, orada 600.000’e yakın Rus askeri, asla başlamaması gereken ve sonsuza kadar sürebilecek bir savaşta yaralı veya ölü yatıyor.”

Halihazırda Joe Biden yönetimindeki Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise, “Başkan Biden ve ekibi Suriye’deki olağanüstü olayları yakından izliyor ve bölgesel ortaklarla sürekli temas halinde,” ifadelerine yer verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise,

“Suriye’deki dramatik gelişmeleri aşırı endişeyle izliyoruz. Tüm tarafları Suriye toplumundaki tüm etnik ve dini grupların görüşlerine saygı göstermeye çağırıyoruz. Suriye’deki Rus askeri üsleri yüksek alarm durumunda” dendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye temsilcisi Geir Pedersen, “Önemli olan, bu durumdan siyasi bir çıkış yolu bulabilmemizdir,” ifadelerini kullandı:

“Bu politik yolun daha önce olduğundan çok farklı olması gerekiyor, herkesi kapsayan bir süreç olması gerekiyor ve gerçekten birlik, istikrar, Suriye’nin egemenliğini ve topraklarını yeniden tesis edebilmesi ihtiyacına odaklandığımız bir süreç lazım. İyileştirilmesi gereken çok yara var.”

İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişinin ülkesi için “kutlama sebebi olmaktan uzak” olduğunu belirterek, işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki Hermon Dağı’nda İsrail’in kontrolünün yenilenmesi ve Suriye ile 1974’teki ateşkes hattı temelinde yeni bir savunma hattının kurulması çağrısında bulundu.

İsrail’in Hayom gazetesine konuşan bir yetkili, “Suriye’nin büyük bir kısmı artık El Kaide ve IŞİD’e bağlı örgütlerin kontrolü altında” dedi.

Halep Ermeni toplumundan açıklama

Son gelişmeler üzerine Halep Ermeni toplumu dini önderliği de bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle:

“Suriye topraklarındaki değişimin bu aşamasında halkımızın çocuklarına sağduyulu ve dikkatli olmalarını, yalnızca gerekli olduğunda evlerinden çıkmalarını tavsiye ediyoruz.

Ermeni toplumu her zaman Suriye Anavatanının refahının, ülkenin toprak bütünlüğünün ve Suriye toplumunun farklı bileşenlerinin barış içinde bir arada yaşamasının destekçisi olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Bu ülkede derin ve yapıcı bir varlığa sahip olan Suriyeli Ermeniler, ortak çalışmalarla Suriye’nin yeniden imarına yönelik çok yönlü çalışmalara destek vermeye devam edeceklerdir.

Suriye Anavatanına barış, Halep’ten geçici olarak ayrılanlara ise güvenli bir dönüş diliyoruz, böylece hep birlikte el ele ülkenin refahına katkıda bulunalım.”

(Euronews, Kantsatsar)

Agos