Ermenistan Şam Büyükelçiliği’ni geçici olarak Beyrut’a taşıdı

Ermenistan’ın Şam Büyükelçiliği diplomatik personeli geçici olarak çalışmalarına Beyrut’tan devam edecek

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de oluşan güvenlik durumu nedeniyle bir açıklama yayınladı.Suriye’deki Şam Büyükelçiliği diplomatik personelinin geçici olarak Beyrut’tan çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.Açıklamada “Geçen hafta Şam Büyükelçiliği’ndeki yardım hattının duyurulmasının ardından büyükelçilik, Ermenistan vizesi ve tahliye imkanlarına ilişkin gelen çağrılara yanıt vermişti. Şu anda ikincisi için güvenli bir seçenek yok” dendi. Açıklamada, bundan sonra Ermenistan vatandaşlarıyla iletişimin Beyrut’taki Ermenistan Büyükelçiliği’nden +9617447205 (cep telefonu) yardım hattı aracılığıyla sürdürüleceği ifade edildi.(Ermenistan Kamu Radyosu)

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