Ayasofya’nın kubbesi sökülecek: Restorasyon başlıyor

Ayasofya’nın kubbesi sökülecek: Restorasyon başlıyorAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları yeni bir aşamaya geçiyor.07 Aralık 2024 14:2415Ayasofya’nın kubbesi sökülecek: Restorasyon başlıyor25Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında birinci etapta III. Mehmet Türbesi, II. Selim Türbesi, III. Murad Türbesi, Şehzadeler Türbesi ve Muvakkithane Sıbyan Mektebi restorasyon süreçleri tamamlandı35Bilim Kurulu ile yapılan toplantılarda, ikinci etap yapıları bütünsel olarak ele alındı ve bir iş programı hazırlandı. Bu kapsamda ilk olarak II. Bayezid minaresi ve cephelerde iskele alanı belirlendikten sonra standardına uygun ölçülerde çelik borulardan iskele kurulumu gerçekleştirildi.45Kurulum sonrasında güvenlik amaçlı file kaplamaları yapıldı. İş programında en hasarlı cephe olan kuzey cephe beden duvarlarından çalışmaya başlanıldı.55Bir çalışma aksı oluşturularak ana kubbe ve yarım kubbelere iskele ve çalışma platformları ile bağlantılar tamamlandı. Bilim Kurulu kararı ile doğu cephe iskele çalışmaları da devam ediyor. (AA)© Tüm hakları saklıdır.

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