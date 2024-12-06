Yapay Zeka, Ermenistan’ın en iyi futbolcularından oluşan sembolik takımını oluşturdu

Yapay zeka Sovyetler Birliği efsanelerinden modern futbol yıldızlarına kadar, Ermenistan’ın en iyi futbolcularından oluşan özgün bir sembolik takımı sunuyor. Yapay zeka tarafından, oyuncuların tarihsel ve çağdaş başarıları ile oyun ustalıkları ve etkileri temel alınarak oluşturuldu.

İşte yapay zekanın 4-3-3 dizilişiyle önerdiği takım:

Kaleci Roman Berezovski: 90’dan fazla milli maçı olan efsanevi Ermeni kaleci. Liderlik özellikleri ve mükemmel kaleciliğiyle tanınır.

Savunmacılar Hovhannes Zanazanyan (sağ bek): SSCB döneminin çok yönlü oyuncusu, savunma güvenilirliği ve hücum yeteneğiyle hatırlanır. Ararat Arakelyan (sol bek): Hem milli takım hem kulüp düzeyinde güçlü ve istikrarlı defans. Varazdat Haroyan (stoper): Mevcut milli takım kaptanı, hava toplarındaki gücü ve savunmadaki soğukkanlılığıyla tanınır. Sargis Hovsepyan (stoper): 130’dan fazla milli maçı olan Ermeni futbol efsanelerinden biri. Liderliği ve soğukkanlılığıyla öne çıkar.

Orta Saha Artur Petrosyan (merkez orta saha): 2000’lerde Ermenistan milli takımında önemli rol oynayan yaratıcı orta saha. Pas yeteneği rakipsizdi. Henrikh Mkhitaryan (ofansif orta saha): Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Roma ve Inter gibi Avrupa’nın üst düzey kulüplerinde parlak kariyere sahip ünlü Ermeni futbolcu. Yaratıcılığı, golleri ve liderliğiyle tanınır. Khoren Hovhannisyan (ofansif orta saha): SSCB Ermeni futbolunun efsanelerinden biri, sık sık tüm zamanların en iyi Ermeni futbolcusu olarak anılır. Ararat Yerevan’ın “altın çağının” yıldızı.

Forvetler Yura Movsisyan (sağ forvet): Ermenistan milli takımı ve Real Salt Lake, Spartak Moskova gibi kulüplerde başarılı olan golcü forvet. Edgar Manucharyan (sol forvet): Özellikle Ajax ve milli takımdaki döneminde golleri ve asistleriyle tanınan teknik açıdan yetenekli oyuncu. Eduard Markarov (santrafor): Gol krallığı ve Ararat Yerevan’daki parlak kariyeriyle ünlü efsanevi SSCB Ermeni forveti.

Teknik Direktör Nikita Simonyan: Geniş deneyimi ve taktik becerileriyle bu takımı yönetebilecek efsanevi SSCB Ermeni teknik direktörü ve oyuncusu.

ERMENİ HABER AJANSI