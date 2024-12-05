Yerkirk Kolektifi’nin ilk çalışması yayında

Müzikli roman Ermenice ve Türkçe iki dilde yayınlandı. Türkçesi 21 Kasım’da dinleyiciyle buluşan romanın Ermenicesi de iki gün sonra, 23 Kasım’da dijital platformlardaki yerini aldı.

İstanbul’da, müzik ile edebiyatın yaratıcı biçimlerde bir araya getirildiği, izleyici ve dinleyiciyle dijital mecralarda ve fiziksel mekânlarda buluşacak çalışmalar yapmak üzere bir kolektif kuruldu. İsmini Ermenice şarkı (yerk) ve kitap (kirk) kelimelerinden alan Yerkirk Kolektifi, ilk olarak, Levon Zaven Sürmeliyan’ın 1945’te yayınlanan ‘Soruyorum Size Hanımlar Beyler’ sesli kitabından bir bölümü beş kesit halinde yayınladı.

Sesli kitapta, eser için bestelenmiş özgün müzikler de yer alıyor. Bir ‘müzikli roman’ olarak tasarlanan bu sesli kitapta metne eşlik eden müzik eserlerinin bazıları yazarın doğrudan ya da dolaylı olarak atıfta bulunduğu, bazıları anlatıda değinilen çeşitli mekânlarla, kültürlerle ve bağlamlarla ilişkilendirilebilecek mevcut besteler ve geleneksel şarkılar/ezgiler, bazıları da anlatının çeşitli bölümlerinden esinle yapılmış özgün besteler.

Müzikli roman Ermenice ve Türkçe iki dilde yayınlandı. Türkçesi 21 Kasım’da dinleyiciyle buluşan romanın Ermenicesi de iki gün sonra, 23 Kasım’da dijital platformlardaki yerini aldı.

‘Soruyorum Size Hanımlar Beyler’ sesli kitabı Yerkirk Kolektifi’nin Youtube, Spotify ve Apple podcast kanalları üzerinden dinlenebilir.

Künye

Projenin genel sanat yönetmenli Altuğ Yılmaz, çeviri sistemi ve seslendirme yönetimini de üstleniyor. Metni seslendiren ise Hangardz topluluğundan Yeğya Akgün. Müzik yönetmeni Ari Hergel, aynı zamanda Ayşenur Kolivar’la birlikte müzik araştırma ve düzenlemeleri yaptı.

Metnin ön redaksiyonu, Songül Tuncalı’ya ait, kapak çizimi Ohannes Şaşkal’a, tanıtım videoları Arat Saadetyan’a, fotoğraflar Berge Arabian’a ait. Zeynep Sungur’un koordinatörlüğünü üstlendiği projede seslendirme kayıtları Berk Falay tarafından Kalan Müzik Stüdyosu’nda, müzik kayıtları ise Ari Hergel tarafından Vomank Stüdyosu’nda alındı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31479/yerkirk-kolektifinin-ilk-calismasi-yayinda