Rumelihisarı Vakfı’nın yeni yönetimine göre eksik devir yapıldı

Rumelihisarı Kilisesi Vakfı’nda 2022 yılındaki seçimle göreve gelen yeni yönetim, önceki döneme dair kapsamlı bir rapor yayınladı ve parasal açıdan eksik bir devir yapıldığını açıkladı. Yeni yönetim VGM’ye geriye dönük inceleme için başvuru yapıldığı da belirtti. Önceki yönetimin başkanı Nuritsa Yasulkal ise tespitlerin “kişisel husumetten” kaynaklandığı görüşünde.

Rumelihisarı Surp Santuht Kilisesi Vakfı Yönetim, 4 Aralık 2022 tarihinde yapılan vakıf seçimi sonrası değişmişti. Eski başkan Nuritsa Yasulkal önderliğindeki ‘Sarı Liste’ ile Oşin Polat ve Şahnar Dülger Boşnak önderliğindeki ‘Mavi Liste’ seçimde yarışmış, kazanan ise 1.716 oy ile Mavi Liste olmuştu. Sarı Liste, seçimde 684 oy almıştı.

Yeni vakıf yönetim kurulu, 19 Aralık 2022’de mazbatasını almış ve çalışmalara başlamıştı.

Rumelihisarı Kilisesi Vakfı’na ait bir mezarlık, eski okul binası yanı sıra 12 adet gayrimenkulu bulunuyor. Vakıf yönetimi, sosyal medya hesabından seçimin hemen ardından yapılan iç denetleme sonucunu, Kasım 2024’te yapılan iki yıllık geriye dönük denetlemenin sonuçları ve projelerini kamuoyuna rapor halinde duyurdu.



Vakıf yönetimi, dönem raporunu şu sözlerle kamuoyuna duyurdu.



“Yönetim kurulu olarak göreve başlarken devraldığımız kilisemiz, okulumuz, mezarlığımız ve taşınmazlarımızla ilgili büyük sorunlarla karşılaştık. Devraldıklarımızı, alamadıklarımızı, gerçekleştirdiklerimizi ve bundan sonraki görev süremizde gerçekleştirmeyi planladıklarımızı siz kıymetli toplumumuzla paylaşıyor, en derin saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.”



“550 TL ile vakıf devralınmış”

Raporun birinci bölümü olan ‘Aralık 2022 Durum Tespiti’ne göre yeni vakıf yönetiminin 24 Aralık 2022’de teslim aldığı evraklar, mali müşavir tarafından incelendi. İnceleme sonucuna göre yönetim kurulu, vakfı 550,75 TL ile devraldı. 12 adet gayrimenkul bilgisinin yer aldığı inceleme raporunda vakfın 8 bin 130 TL kira geliri elde ettiğini ve taşınmazların bakımsız olduğu belirtildi. Açıklamada vakfın faaliyet alanıyla uygun olmayan gider kayıtları olduğu belirtildi. İncelemelere göre yeni yönetim kurulu tarafından tespit edilen 803 bin 43 TL kasa nakit bakiyesi ile 298 bin 481 TL banka mevduatı, toplamda 1 milyon 101 bin 525 TL eksik ve seçilmiş yönetim kuruluna devredilmemiş durumda.



Vakfın, Rumelihisarı’nda bulunan 74 ada, 26 parsel ile 74 ada 27 parselde bulunan iki adet taşınmazının, 45 yıllığına aylık bin TL’ye kiraya verildiği de belirtildi.



Raporda yer alan bazı tespitler şu şekilde:



“- 8.12.2022 tarihinde (yönetimin değiştiği teyit edilip seçim tarihinden 4 gün sonra) 74 ada 26 ve 27 parsel kiracısı tarafından 7 senedir ödemediği kiralara karşılık 55.000TL gönderildiği,

– Rumeli Hisarı Mah. Kilise Sok. No:15/1 adreste bulunan konağın 3. katının eski yönetim başkanının eşi adına 01.01.2019 tarihli kira kontratı ile 300TL’ye kiralandığı, 2022 Aralık tarihinde halen kiracısı olduğu ve eksik kira ödemeleri olduğu,

– Sigortalı 1 adet personel çalıştığı ancak personelin sadece sigortasının yatırılıp maaşının ödenmediği (çalışanın beyanına istinaden), personel ile yapılan herhangi bir sözleşme olmadığı,

– Kilise envanter defteri ile yapılan karşılaştırmada eksik kilise eşyası olduğu,

– Bakım için mezarlıkta bulunan görevliye maaş verilmediği için gelir elde etmek adına mezarlıkta büyükbaş hayvan beslediği, bunun neticesinde mezarlığa tezek kokusundan girilmez olduğu,

– Mezarların bakımsız olduğu ve herhangi bir aidat toplanmadığı tespit edilmiştir.”



‘Kasım 2024 Mevcut Durum’ başlıklı ikinci bölümde ise, vakfın mevcut gelir durumu, geçmiş yıllara ait yapılan incelemenin sonucu ve vakıf mülkleriyle ilgili yapılan yeniliklere ilişkin bilgiler yer alıyor.

Vakıf yönetim kurulu, iki yıl içerisinde toplam banka mevduatını 220 bin 166 TL’ye, gayrimenkul kira gelirlerini ise 45 bin 780 TL’ye yükselttiklerini belirtti. Yönetim kurulu, tüm taşınmazlar için değerleme raporu yaptırdığını raporda belirtti.



VGM’ye geriye dönük inceleme için başvuru yapıldığı belirtilen raporda 100 bin TL’lik bir bağışın eksik olduğu tespit edildi. Raporda şöyle dendi:



“2009 ve sonrasını kapsayan inceleme sonucunda sadece, 74 ada 26 ve 27 parsel kiracısı tarafından 15.02.2015 tarihinde yapılan, 100.000TL bağışın eksik olduğu tespit edildi. Bu meblağ faizi ile 130.000TL olarak eski yönetim başkanından talep edildi ve 5 taksit ile vakfa geri ödemesi hususunda anlaşıldı.”



Raporda, eski vakıf başkanının eşinin kiraladığı konağın 3. katı ile ilgili üç senelik kira borcunun faizlerle birlikte 27 bin 626 TL tespit edilerek tahsil edildiği, konutun anahtarının ise 10 Ağustos 2023’te teslim alındığı belirtildi. Aynı konağın 1. ile 2. katında oturan bir kiracının bin 300 TL kira ödediği ve çıkartıldığı da belirtildi. Raporda, vakıf tarafından yaptırılan menkul kıymetler değerleme raporu neticesinde 10 bin dolar aylık kira geliri elde edilebileceği belirtildi.



Vakıf yönetim kurulu tarafından kilise ve okul binasına yapılan yenilikler de paylaşıldı. Bunlardan bazıları şöyle:



“- İBB’ye başvurularak kilise bahçesinin ve mezarlığın genel temizliği ve bakımı yapıldı, ağaçlar budandı.

– Mezarlık görevlisi ile görüşülerek maaş verilmeye başlandı. Mezarlıkta bulunan büyük baş hayvanlar derhal gönderilip temizliği yapıldı.

– 1866 senesinden itibaren tüm mezarlık kayıtları dijital ortama aktarılarak mezar tespit ve kroki çalışması başlatıldı.

– Mezar sahipleri tespit edilerek 1 sefere mahsus geriye dönük bakım bedeli toplanmaya başlandı ve bundan sonrası için de senelik aidat talep edildi.

– Mezarlıklar Daire Müdürlüğü’ne patikaların yapılması, tuvalet ve çeşme için başvuruldu.”



Üçüncü ve son bölüm olan ‘Projeler’ başlıklı kısımda ise vakfın gelecek planları yer alıyor. Vakıf yönetim kurulu tarafından planlanan bazı projeler şu şekilde:



“- 26 yıl boyunca mesken olarak kullanılan okul binasının alt katını eski görevli boşalttığında virane, yıkık dökük ve pislik içinde bir alanla karşılaşıldı. Mutfak olarak kullanılan alandaki tüm dolaplar, musluklar ve elektrik aksamları sökülüp götürülmüş. Alan iş görmez ve kullanılamaz hale getirildiği için büyük bir tadilat gerekmektedir. Projeleri çizilmiş olup, tadilatın başlatılması için hayırseverler ile iletişime geçilmiş ve çalışmalar sürmektedir.

– Bahçe katındaki baraka görünümündeki tuvaletler kaldırılacaktır. Mevcut mutfak yenilenip, workshop (çocuklar için seramik, aşçılık, peyzaj, ahşap vb. hobi kursları), cafe kullanımlı bir alan yaratılması planlanmaktadır.”



Vakıf yönetimi, raporun sonunda şeffaf kalmaya ve vakıf çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.



Başkanlığını Oşin Polat’ın, kurucu başkanlığını Şahnar Dülger Boşnak’ın yürüttüğü yönetim kurulunda Kurken Teodorosyan, Ani Haçikyan Ravul, Mayda Ayar Cingöz, Selin Kuyumciyan Balcı, Kirkor Haçikyan, Ani Yapıcı Bedoyan, Yeranuhi Elvan, Simon Alen Özcengiz ve Lusi Doğramacı görev yapıyor



Yasulkal: “Kişisel husumete çevrildi”



Eski vakıf başkanı Nuritsa Yasulkal, Agos’a yaptığı açıklamada, raporu gördüğünü ve tespitlerin doğru olmadığını, yönetim kurulu görevi süresince hiçbir hayırseverden yardım almadığını; meselenin kişisel husumete çevrildiğini öne sürerek mevcut yönetim kurulunu Allah’a havale ettiğini söyledi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31481/rumelihisari-vakfinin-yeni-yonetimine-gore-eksik-devir-yapildi