Halep’teki Ermenilerin ilk grubunun Ermenistan’a gelişi 14 Aralık’ta bekleniyor

Yerevan’daki “Medya Merkezi”nde düzenlenen “Halep’teki Durum: Ermeni Topluluğunun Kaderi, Güvenlik Endişeleri ve İnsani İhtiyaçlar” konulu toplantıda, Ermeni Diaspora İşleri Genel Komiseri Ofisi Geri Dönüş Entegrasyon Departmanı Başkanı Hovhannes Aleksanyan önemli bilgileri paylaştı.

Ona göre, Halep’te hala 10-12 bin Ermeni bulunmaktadır ve uygun fırsatlar oluştuğunda tahliye edilmeleri mümkün olacaktır. Suriyeli Ermenilerin ilk grubunun Ermenistan’a gelişi 14 Aralık’ta bekleniyor. Aleksanyan, 14 Aralık’ta Şam-Yerevan uçuşunun planlandığını ve tehlikeden kurtulan Suriyeli Ermenilerin ilk grubunun Ermenistan’a ulaşacağını bildirdi.

30 Kasım’da Suriye’deki muhalif güçlerin kontrolü altına girdikten sonra Halep’teki mevcut durumu özetleyen konuşmacı, çatışmaların şiddetlenmesinden sonraki 1-2 gün içinde bazı Ermeni ailelerin ikincil yollarla şehirden ayrılmayı başardıklarını belirtti. Diaspora İşleri Genel Komiseri Ofisi, bu ailelerle iletişim halindedir ve bir kısmı başkent Şam’a, diğerleri Lazkiye ve Kesab’a yerleşmiştir. Aleksanyan, “Verilerimize göre, şu anda Halep’te yaklaşık 10-12 bin Ermeni var ve ağırlıklı olarak üç bölgede bulunuyorlar: Nor Kyugh, Aziziye ve Suleymaniye. Ermeniler diğer mahallelerde de var” dedi.

Suriye’nin büyüklük açısından ikinci ve en kalabalık Ermeni nüfusuna sahip şehri olan Halep, 30 Kasım’da isyancıların kontrolüne geçti. Ermenistan’ın Suriye Büyükelçiliği, şu anda güvenli tahliye imkanının olmadığını belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı gelişmeleri dikkatle takip ediyor ve fırsat bulunduğunda tüm seçenekler değerlendirilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/12/05/Halep-Ermeni/292027