Fransa Başbakanı Mourad Papazian’a Şövalye Nişanı madalyası takdim etti

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Ermeni Devrimci Federasyonu (ARF) Bürosu üyesi ve Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) Eşbaşkanı Mourad Papazian’ı, Fransa’ya yaptığı hizmetlerden dolayı Şövalye derecesiyle Légion d’Honneur Nişanı ile onurlandırdı.

Papazian, Fransa’daki Ermeni toplumu için siyasi, kültürel, dini ve sosyal alanlarda önemli katkılarda bulunmuş ve Fransa-Ermenistan ilişkilerinin güçlenmesinde kilit rol oynamıştır.

Bu onurlandırma, Papazian’ın Fransa’ya ve Ermeni toplumuna yaptığı değerli katkıların bir takdiri olarak değerlendirilmektedir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/12/04/Fransa-Başbakanı-Ermeni-Mourad-Papazian/291887