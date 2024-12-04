Diyarbakır’da hangi cami ve kiliselerde hangi ağaç türü var ?

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki 12 cami ve 1 kilisede yapılan çalışmada, ağaç ve bitki türleri tespit edildi. En çok ağaç hangi cami de var ?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü hocaları Zeynep Toprak ve Cengiz Yücedağ tarafından yıllar önce yapılan bir çalışmada, Sur İlçesindeki 12 cami ve 1 kilisedeki ağaç ve bitki türleri tespit edildi. Çalışma, aynı Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nde yayımlandı.

“Tarihi Mekânlarda Bitki Varlığı: Diyarbakır Örneği” başlığı ile çalışma yapan Zeynep Toprak ve Cengiz Yücedağ, çalışmayı, Sur ilçesindeki 12 cami ve 1 kilisedeki bitki varlığının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yaptı. Çalışmada, alanlardaki bitkiler teşhis edilip, dendrolojik özellikleri belirlenmiş, gövde çapları ölçülmüş ve tarihi nitelikli alanda kullanıma uygunlukları değerlendirilmiş. Yapılan çalışma sonunda 13 tarihi mekanda toplam 199 ağaç ve çalı belirlendi. Çalışma alanlarında en yaygın karşılaşılan ağaç türleri ise doğu çınarı (Platanus orientalis L.) ve ak dut (Morus alba L.) oldu. En çok ağaç ve çalının bulunduğu cami 65 adetle Fatih Paşa (Kurşunlu) ve 42 ağaçla İskender Paşa Camisi oldu. Çalışmadaki tek kilise olan Meryem Ana Kilisesi’nin bahçesinde ise çınar ve dut ağaçlarının aksine zeytin, Amerikan sarmaşığı, kiraz ve menekşe gülü ekildiği görüldü.

İşte kilise ve camilerdeki ağaç sayısı ve türleri:

Ali Paşa Cami’sinde altı farklı tür olmak üzere toplam 11 ağaç saptanmıştır.

Hz. Ömer Cami’sinde dokuz ağaç türü olmak üzere toplam 11 ağaç bulunmaktadır.

Nebi Cami‘sinde beş farklı tür olmak üzere toplam 20 ağaç saptanmıştır.

İskender Paşa Cami’sinde altı farklı tür olmak üzere toplam 42 ağaç saptanmıştır.

Parlı Safa Cami’sinde beş ağaç tür olmak üzere toplam 15 ağaç bulunmaktadır.

Melek Ahmed Paşa Camii’sinde beş tür olmak üzere toplam 23 ağaç yer almaktadır.

Şeyh Mutahhar (Dört Ayaklı Minare) Cami’sinde bir tür olmak üzere toplam 2 ağaç saptanmıştır.

Fatih Paşa Cami’sinde altı farklı tür olmak üzere toplam 65 ağaç ve çalı saptanmıştır.

Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi’nde sekiz farklı tür olmak üzere toplam 9 ağaç, 1 çit bitkisi ve 1 sarmaşık türüne saptanmıştır

Hz. Süleyman, Lala Kasım Bey, Ulu ve Behram Paşa Camilerinde ise bitkisel materyal saptanmamıştır.

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