Ermenistan Merkez Bankası, “Gohar Gasparyan’ın Doğumunun 100. Yılı” gümüş hatıra parası basıldı

Ermenistan Merkez Bankası, 2 Aralık 2024 tarihinde “Gohar Gasparyan’ın Doğumunun 100. Yılı” gümüş hatıra parasını tedavüle sürecek. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, hatıra parasının ön yüzünde, Ermeni efsanevi opera sanatçısı Gohar Gasparyan’ın sahne görüntüsü, A. Spendiaryan Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu ve Ermeni süsleme motifleri yer alıyor. Arka yüzünde ise Gohar Gasparyan’ın portresi, güller ve bir bülbül tasvir edilmiş.

Tasarımlar, Vardan Vardanyan tarafından hazırlanmış olup, para Polonya Darphanesi’nde basılmıştır.

Teknik Özellikler:

Nominal Değer: 1000 Dram

Metal/Özellik: 925 ayar gümüş

Ağırlık: 33,6 g

Çap: 40,0 mm

Kalite: Proof

Kenar: Tırtıklı

Basılan Adet: 300 parça

Basıldığı Yıl: 2024

Bu hatıra parası, hem Gohar Gasparyan’ın olağanüstü sanat kariyerine bir saygı duruşu hem de Ermenistan’ın kültürel mirasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.



Gohar Gasparyan 14 Aralık 1924’te, Mısır’ın başkenti Kahire’de, Ermeni bir ailenin çocuğu olarak doğdu.Ülkedeki yerel kurumlarda müzik eğitimi aldı.1948’de ailesiyle birlikte, o dönem Sovyetler Birliği’ne bağlı olan Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne göç etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/12/02/Ermenistan-Merkez-Bankası-Gohar-Gasparyan/291691