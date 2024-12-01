Vefa’daki Ayın Biri Kilisesi, 2024’ün son ay başında dileklerinin gerçekleşmesini bekleyen binlerce kişiyle doldu taştı

Senenin son ayının ilk gününde, can arkadaşım ile birlikte İstanbul’un tarihi Vefa semtindeki Ayın Biri Kilisesi’ne doğru yola çıktık. Rum Ortodoks Kilisesi olan bu özel mekân, her ayın 1’inde farklı inanç ve kültürlerden gelen binlerce insanı ağırlıyor. Dileklerimizi sunmak ve manevi atmosferin bir parçası olmak için sabah erkenden yola koyulduk. Ancak kilisenin önüne vardığımızda bizi metrelerce uzayan bir kuyruk karşıladı. İlk anda, “Bugün buraya girmem mümkün değil” diye düşündüm ama sıranın içindeki heyecan, sabır ve paylaşma duygusu bizi motive etti.

Elif Yıldız HARMANKAYA

Ayın Biri Kilisesi’nde dileklerin kabulü için insanlar özel bir ritüel gerçekleştiriyor. Kiliseden anahtar alıp dileklerini dilemek için bu anahtarı üzerinde taşıyor ve dilekleri gerçekleştiğinde aynı anahtarı geri getiriyorlar.

NEREDEYSE TÜM DÜNYADAN GELEN VAR

Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı köşelerinden insanlar buradaydı. Mersin’den sabah ilk uçakla gelen bir aile, İzmir’den otobüsle yola çıkan bir grup, Gürcistan’dan ve Yunanistan’dan özel turlarla gelenler… Rusya’dan gelen bir kadın, geçen yıl burada ettiği dileğinin gerçekleştiğini ve bu yıl şükran sunmak için yeniden geldiğini anlattı. Herkesin umutlarını ve hikayelerini dinlerken, Ayın Biri Kilisesi’nin yalnızca bir ibadet yeri değil, bir kültürel buluşma noktası olduğunu hissettik.

PAYLAŞILAN UMUTLAR VE YENİ DOSTLUKLAR

Bekleme süresi, insanların hikayelerini paylaşmasıyla daha anlamlı hale geldi. Bazı insanlar, dilekleri kabul olduğu için lokum ve şeker dağıtıyordu. Bu küçük jestler, mutluluğun paylaşılabilir bir şey olduğunu gösterdi. Yeni tanıştığımız insanlarla vedalaşırken, dostluklarımızın da dileklerimiz gibi gerçekleşmesini diledik.

AYAZMANIN ÜZERİNE YAPILAN KİLİSE

Ayın Biri Kilisesinin tarihi oldukça geçmişe dayanıyor. Yaklaşık olarak 1080 yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Ayın Biri Kilisesi, seneler içinde çürümeye ve yıkılmaya yüz tutmuş. Kilise Rum bir aile tarafından satın alınmış ve ev olarak kullanılmaya başlanmıştır. Birkaç yıl daha geçtikten sonra bu kilisenin altında Hristiyan dini açısından oldukça manevi değerli olan kaynak bulunması ile birlikte ev 1755 yılı içerisinde özel tamirat sonucunda kilise olarak yeniden inşa edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

EVİN KIZI RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Ayın Biri Kilisesinin oldukça ilginç iki farklı hikayesi bulunuyor. Bunların ilki kilisenin Rum aile tarafından satın alınması ile başlıyor. Evin aile üyelerinden biri olan Maria adlı bir kız, evde gece uyurken rüya görüyor. Rüyasında Meryem Ana’yı gören kız, bu rüya ile birlikte evin, yani kilisenin altında ayazma olduğunu öğreniyor. Uyandıktan sonra durumu ailesine anlatan kız sayesinde işler büyüyor ve evin altı detaylı olarak araştırılınca gerçekten ayazma olduğu ortaya çıkıyor. Ayazmanın anlamı ise Hristiyan dininde şifalı olduğuna inanılan su kaynağıdır. Bu araştırma sonucunda ortaya çıkan ayazma sonrasında ev özel olarak kiliseye dönüştürülüyor.

Altındaki Meryem Ana’ya adanmış ayazma, burayı şifa ve umut arayanlar için özel bir mekân haline getiriyor. Şifalı olduğuna inanılan suyun, dileklerin kabulü kadar ruhsal bir huzur verdiği söyleniyor. Nihayet dört saatlik bekleyişimizin ardından, arkadaşım ve ben kilisenin büyüleyici atmosferine adım attık. İçeride mum ışıkları, ikonalar ve sessiz dua eden insanlar vardı. Bu atmosfer, yalnızca dileklerimizi dilemek için değil, aynı zamanda derin bir huzur hissetmek için de çok özeldi.

2025 İÇİN UMUTLARIMIZ

Ayın Biri Kilisesi’nde yaşadığımız bu deneyim, yeni yıla dair umutlarımızı da şekillendirdi. 2025 yılı, barışın, dostluğun ve herkesin dileklerinin gerçekleşeceği bir yıl olsun. Bu dilek, yalnızca bireysel mutluluklarımız için değil, dünyanın daha güzel, daha anlayışlı bir yer olması için de içtenlikle paylaştığımız bir temenniydi.

HUZUR VE BAĞLANTILAR

Kiliseden ayrılırken dileklerimizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini düşünmüyordum. O sırada hissettiğim atmosfer ve insanların paylaştığı umutlar zaten yeterince anlamlıydı. Ayın Biri Kilisesi yalnızca bir ibadet mekânı değil; Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen insanların dileklerini, umutlarını ve dostluklarını paylaştığı bir yer.

2025 yılı, hepimiz için barış, dostluk ve umut dolu bir yıl olsun. Dileklerimiz, kilisenin önündeki mum ışıkları gibi parlayarak dünyayı daha güzel bir yer haline getirsin.

https://www.patronlardunyasi.com/vefadaki-ayin-biri-kilisesi-2024un-son-ay-basinda-dileklerinin-gerceklesmesini-bekleyen-binlerce-kisiyle-doldu-tasti