Halep’teki Ermeni Kilisesinden Sokağa Çıkmama Uyarısı

Halep’teki Ermeni Kilisesinden Sokağa Çıkmama Uyarısı

Suriye’nin Halep kentinde, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı grupların Beşar Esad yönetimindeki Suriye Ordusu’na yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki Ermeni Kilisesi topluma sokağa çıkmama uyarısında bulundu. Çatışmalar beşinci gününde sürerken, Halep Ermeni Piskoposluğu, güvenlik endişeleri nedeniyle bu Pazar kiliselerde ayin düzenlenmeyeceğini duyurdu.

Piskoposluk, yaptığı açıklamada, “Halep Ermeni toplumu ruhani önderliği son gelişmeler ışığında bu Pazar kiliselerde pazar ayini yapmama kararı aldı. Temsilciler, topluma evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

HTŞ’nin Suriye’nin kuzeyindeki saldırıları şiddetini artırırken, bölgedeki siviller çatışmalardan etkilenmeye devam ediyor. Uluslararası topluma, bölgedeki insani durumla ilgili daha fazla müdahale çağrısı yapılıyor.

Gelişmelerle ilgili daha fazla bilgi için bölgesel haber kaynaklarına başvurabilirsiniz.

https://www.habereguven.com/halepteki-ermeni-kilisesinden-sokaga-cikmama-uyarisi