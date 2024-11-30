Suriye’de Esad rejimine muhalif cihatçı güçler Halep’e girdi, Rus savaş uçakları rejime destek veriyor

Suriye’nin kuzeyinde rejim ve muhalif güçler arasında son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı. Çatışmalarda 311 kişi öldü. Rusya cihatçı güçlere havadan bombardıman başlattı. Halep Ermeni toplumu da gelişmelerden endişeli. Kimi sakinler şehri terketti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), muhalif cihatçı grup Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve müttefiklerinin ülkenin ikinci büyük şehri Halep’in “büyük bölümünün” kontrolünü sağladığını öne sürdü.



SOHR, Rusya’nın 2016’dan bu yana ilk kez Cumartesi gecesi Halep’in bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini de kaydetti.



Bu açıklamanın ardından Suriye ordusu, karşı saldırı hazırları için Halep’ten “geçici olarak birliklerini çektiğini” duyurdu.



SOHR, silahlı muhaliflerin Cumartesi sabahı önemli bir direnişle karşılaşmadan “şehrin çoğunluğunu” ele geçirmeyi başardıklarını söylemişti.



Gözlemci grup, 29 Kasım’da muhalif güçlerin Halep’e bubi tuzaklı iki arabayı patlatarak girdiğini bildirmişti.



SOHR, bu güçlerin Cuma günü 50’den fazla kasaba ve köyün kontrolünü ele geçirdiğini aktarıyor.

Çatışmalarda 311 kişi öldü. Suriye’nin müttefiki Rusya cihatçı güçlere havadan bombardıman başlattı.

Reuters’a konuşan iki Suriyeli askeri kaynak, Rus ve Suriye jetlerinin, Halep’in banliyösündeki muhaliflere havadan bombardıman başlattığını duyurdu.

Öte yandan kimi haber kaynaklarına göre göre Esad güçleri, karşı saldırıya hazırlanmak için Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri YPG’ye bırakıp çekildi. Ancak ilerleyen saatlerde rejim karşıtı cihatçı güçler, Halep Uluslararası Havalimanı’nın kontrolünü ele geçirdi.

Ermeni toplumu endişeli

Halep’te faaliyet gösteren Ermeni toplumunun yayın organı “Kantsatsar”ın editörü Zarmig Poğikyan’a göre dün gece (29 Kasım) Suriye ordusu ile rejim karşıtları arasında çatışmalar yaşandı.



Poğikyan “Gece yarısına kadar çatışmalar çok yoğundu, gece yarısından sonra sessizlik oldu, çatışmalar durdu. Muhaliflerin bazı yerlere girip onları kontrol altına aldığını zaten biliyorduk. Sabah militanlar Halep’teydi, şehrin yüzde 60-70’indeydiler. Çatışmalar şimdilik durdu ama her şey onların kontrolünde, şehir merkezlerini ele geçirdiler.”



Poğikyan’a göre Ermeni toplumu şu anda bekleme durumunda, toplu tahliye emri yok. Ermeniler de dahil olmak üzere kendi inisiyatifleriyle başka ülkelere taşınan sakinler var:



“Elbette halk arasında çok fazla korku ve panik vardı, çünkü gerçeğin ne olduğunu bilmiyorlardı, ta ki öğleden sonra her şey netleşene kadar, bazı insanlar ana yol olan Khanasser yoluna çıkmaya başladı. Halep-Şam uluslararası yolunun kapalı olduğunu da biliyorum. Ermenistan konsolosu ve insani yardım grubu şehirden ayrıldı.”



Poğikyan “Ermeniler arasında herhangi bir kayıp ya da yaralanma yok. Halep’te neredeyse tüm dükkanlar kapalı” dedi ve şöyle devam etti:



“Çok az mağaza çalışıyor, hatta dükkanlar kapalı. Önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmiyoruz, bu bir bekleme ve belirsizlik durumu.”

Halep Ermeni toplumu ruhani önderliği bu Pazar kiliselerde pazar ayini yapmama kararı aldı.

(BBC Türkçe, TASS, Ermenistan Kamu Radyosu, Civilnet)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31442/suriye-de-esad-rejimine-muhalif-cihatci-gucler-halep-e-girdi-catismalar-yasaniyor