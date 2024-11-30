Hrant Dink Vakfı 17. Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumu’na katıldı

Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumu’nun 17. oturumu 28 ve 29 Kasım 2024 tarihlerinde Cenevre’de, Birlemiş Milletler’de yapıldı. 17. kez yapılan forumun bu yılki teması kamusal alan ve söylemlerde azınlık temsili oldu. Azınlık Hakları Özel Raportörü Nicolas Levrat’ın yürütücülüğünde düzenlenen forumun oturum başkanlığını Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin Eski Başkanı Anastasia Crickley üstlendi. Sivil toplum temsilcileri, insan hakları savunucuları, akademisyenler, uzmanlar ve devlet temsilcilerinin de aralarında bulunduğu foruma 690 kişi katılım gösterdi. Forum, azınlıkların kamusal alanda temsili, azınlıkların eğitimde temsili, azınlıkların medya ve sosyal medyada temsili ve kültür-sanatta temsili olmak üzere dört ana oturumdan oluştu. Her bir oturum üç veya dört ana konuşmacının kendi ülkelerindeki durumla ilgili yedi dakikalık sunumlarıyla başladı. Ardından sivil toplumdan ve ülkelerden temsilciler her bir oturumun konusuyla ilgili azınlıkların durumunu ele alan, sorunları ve talepleri ileten iki dakikalık beyanatlar verdiler. Ayrıca çeşitli uluslararası kuruluşların yürütücülüğünde panellerden oluşan ve farklı üllkelerdeki azınlıkların durumlarını ele alan, iyi örnekleri de içeren yan etkinlikler de düzenlendi.

Bu yıl foruma Hrant Dink Vakfı’nı temsilen vakfın Programlar Direktörü Nayat Karaköse katıldı. Azınlıkların Medyada Temsili başlıklı oturumda Türkiye’deki azınlıkların medyada temsili ve nefret söylemi üzerine konuşan Karaköse Hrant Dink Vakfı’nın nefret söylemi alanında yaptığı çalışmalardan, hedef alınan azınlık gruplarından, medyada nefret söylemi çalışmasının temel bulgularından bahsetti ve çözüm için önerilerini sundu.

Nayat Karaköse’nin konuşmasını izlemek için:

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2503451/embedPlaykitJs/uiconf_id/49754663?iframeembed=true&entry_id=1_fpvbn62j&kalturaStartTime=133&config[playback]={%22audioLanguage%22:%22en%22}&config[ui]={%22locale%22:%22en%22}

Azınlık Raportörü Nicolas Levrat forumda yapılan önerilerden bir rapor hazırlayacak ve 2025 yılının Mart ayında tavsiyeleri içeren raporunu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine sunacak.

2023 yılında Azınlık Hakları Akademisi koordinatörü Mehmet Polatel Hrant Dink Vakfı’nı temsilen Azınlık Sorunları Forumunun 16.sına katılmış ve azınlık gruplarına mensup kişilerin sosyal ve ekonomik katılımına yönelik engeller temalı panelde Türkiye’deki azınlıkların temel sorunlarını ele alan bir sunum yapmıştı.

Mehmet Polatel’in konuşmasını izlemek için:

Azınlık Raportörü Nicolas Levrat forumda yapılan önerilerden bir rapor hazırlayacak ve 2025 yılının Mart ayında tavsiyeleri içeren raporunu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine sunacak.

2023 yılında Azınlık Hakları Akademisi koordinatörü Mehmet Polatel Hrant Dink Vakfı’nı temsilen Azınlık Sorunları Forumunun 16.sına katılmış ve azınlık gruplarına mensup kişilerin sosyal ve ekonomik katılımına yönelik engeller temalı panelde Türkiye’deki azınlıkların temel sorunlarını ele alan bir sunum yapmıştı.

Mehmet Polatel’in konuşmasını izlemek için:

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2503451/embedPlaykitJs/uiconf_id/49754663?iframeembed=true&entry_id=1_9kqil86r&kalturaStartTime=4086&config[playback]={%22audioLanguage%22:%22en%22}&config[ui]={%22locale%22:%22en%22}

Hrant Dink Vakfı’nın yayımladığı Türkiye’deki Ermenilerin temel sorunlarını ve çözüm önerilerini ele alan “Dar Gömlek: Türkiye’deki Ermeni Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” raporuna erişmek için buraya tıklayınız.

‘Azınlık Hâlleri’ podcast serisini dinlemek için buraya tıklayınız.

https://hrantdink.org/tr/duyurular/4320-birlesmis-milletler-azinlik-sorunlari-forumu