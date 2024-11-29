Kilise Caddesi’ne dekoratif saksılar yerleştiriliyor

Halit Solhan

Kilise Caddesi’ne dekoratif saksılar yerleştiriliyor

Kızıltepe Belediyesi, Kilise Caddesi’ne içinde top mazı çalıları bulunan dekoratif ahşap saksılar yerleştirdi.

Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin en önemli caddelerinden biri olan Tepebaşı Mahallesi’nde yer alan Kilise Caddesi boyunca dekoratif ahşap saksılar yerleştiriyor. Kilise Caddesi’nin kaldırım kenarlarına daha önce yerleştirilen ve tahrip olup kullanılmaz hale gelen dekoratif saksılar yenileri ile değiştirildi. Aynı cadde üzerinde yer alan ihtiyaç duyulan yerlere de yeni dekoratif ahşap saksılar konuldu. Dekoratif tahta saksılara konulan top mazı çalıları vatandaşların beğenisini kazandı.

https://kiziltepeekspres.com/haber-kilise-caddesine-dekoratif-saksilar-yerlestiriliyor.html