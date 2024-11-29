“Hayakve” girişimi: Azerbaycan’ın ciddi sorunları var, birkaç yıl sonra kendi halkı Aliyev’i tasfiye edecek

Azerbaycan bugün ciddi sorunlarla karşı karşıya. “Hayakve” (Ermeni Referandumu) girişimi, Azerbaycan’ın mevcut durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamada, ekonomik büyümenin çok düşük olduğu, petrol üretiminin azaldığı ve sosyal sorunların giderek kötüleştiği ifade edildi. Ayrıca, gelecek yıl Azerbaycan’ın savunma bütçesini %7, Artsakh’ın işgali için yapılan harcamaları ise %20 oranında azaltmak zorunda kalacağına dikkat çekildi.

Son dört yılda Azerbaycan’ın, Artsakh’ı ele geçirmek amacıyla yaklaşık 11 milyar dolar harcadığı belirtiliyor. Ancak, resmi verilere göre yalnızca 8.000 kişinin bölgeye yerleşebildiği, bu kişilerin çoğunun ise yalnızca kağıt üzerinde orada göründüğü, gerçekte ise bölgeyi terk ettikleri vurgulanıyor. “Hayakve” girişimi, dönüş konusunun ne kadar çok gündeme getirilirse, o kadar fazla insanın bölgeden ayrılacağına dikkat çekiyor.

Açıklamada, Azerbaycan halkının Artsakh’ın işgali için yaklaşık 15.000 kişi kaybettiği ancak bu süreçte hiçbir somut kazanım elde edemediği ifade ediliyor. Bu durumun, ülkedeki sosyal ve siyasi çelişkileri artırdığına işaret ediliyor. Öyle ki, son parlamento seçimlerine katılım oranının yalnızca %14 olduğu, oyların çarpıtılmasına rağmen %37 gibi bir oran açıklandığı ve bunun halk arasında büyük bir hayal kırıklığını ortaya koyduğu belirtiliyor.

Aliyev’in Ermeni karşıtlığını tek kurtuluş yolu olarak gördüğüne dikkat çeken girişim, Azerbaycan halkının, Ermenistan’ın direnmesi durumunda, birkaç yıl içinde Aliyev’i tahtından indirip tasfiye edeceğini öngörüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/29/Azerbaycan-Aliyev-Ermenistan/291592